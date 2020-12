Santos critica la política antidrogas de Duque y Trump

El expresidente Juan Manuel Santos responsabilizó este martes a los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque por regresar a un enfoque de “línea dura” en la guerra contra las drogas, que estaría causando muchos de los problemas que hoy enfrenta el país en materia de cultivos ilícitos y violencia.



(Lea también: Comisión externa en EE. UU. dice que Plan Colombia ha fracasado)

Santos dio las declaraciones durante un evento organizado por el Diálogo Interamericano donde se analizó un reciente reporte que fue presentado al Congreso estadounidense donde se evaluó el resultado de esta política estadounidense a lo largo de las últimas dos décadas y se hicieron recomendaciones a futuro.

“En el 2018 hubo un cambio de gobierno, se cambió la aproximación, hubo presión de Trump porque no creían en este enfoque y volvimos a lo de antes. Y estamos viendo las consecuencias”, dijo Santos.



De acuerdo con el expresidente, al final de su gobierno se venía insistiendo en la erradicación voluntaria de los cultivos siempre con alternativas para los campesinos.

“Y estaba dando resultados porque la resiembra era casi cero. Pero eso se fue abandonado y reemplazado por la mano dura”, afirmó.



Según Santos, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE. UU. ese enfoque podría cambiar. A su juicio, la nueva administración demócrata tiene una visión más “pragmática y eficiente” a la hora de combatir el problema.



(Le puede interesar: EE. UU. y Colombia anuncian nueva estrategia binacional)



El expresidente reconoció que, durante sus últimos cuatro años en el poder, los cultivos ilícitos en el país aumentaron (de 60.000 a más de 200.000) pero no lo atribuyó a decisiones suyas sino a ciclos económicos en el mercado que suelen presentarse a lo largo de los años.

“En el 2013 alcanzamos a llegar al nivel más bajo de cultivos ilícitos porque las condiciones eran óptimas. El peso estaba revaluado, el precio del oro alto y plantar coca no era atractivo. Pero luego llegó la crisis del petróleo, el oro cayó, el peso se devaluó y entonces regresó el incentivo”, dijo.



El expresidente también se refirió a su decisión de suspender la erradicación aérea y su impacto en el crecimiento de los cultivos. Santos volvió a explicar que no fue una concesión a las Farc y que lo hizo porque la Organización Mundial de la Salud concluyó que el glifosato era nocivo para la salud y la Corte Constitucional había pedido suspender la fumigación si surgía evidencia sobre sus efectos adversos.



En todo caso, afirmó el expresidente, la fumigación “no era útil ni eficiente” porque la tasa de resiembra era entre el 60 y 70 por ciento y sus costos enormes. No solo económicas sino para el medio ambiente.



Santos dijo estar convencido de que hasta que no cambie la estrategia en la lucha contra las drogas el problema jamás podrá ser controlado.



(En otras noticias: 'Me llevé muy bien con el presidente Juan Manuel Santos': Barack Obama)



Entre el último año de su gobierno y este 2020, según sostuvo, se han erradicado más de 300.000 hectáreas en el país, pero todavía hay más de 200.000 sembradas.



“Es claro que algo no está funcionando… He llegado a la conclusión de que este problema no se solucionará hasta que no se enfrente la prohibición. Los gobiernos deben quitarles a las mafias las ganancias ilícitas de la droga y enfocarse en reducir el daño colateral que estas producen”, afirmó el expresidente colombiano.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON