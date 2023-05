El ex presidente interino de Venezuela Juan Guaidó figuró sorpresivamente este martes como uno de los oradores de la Conferencia de Washington sobre las Américas, un evento anual que organiza en la capital estadounidense el Centro de Pensamiento 'Consejo de las Américas', en el que reúne a líderes de la región para discutir sobre los temas más apremiantes en el Hemisferio Occidental con énfasis en comercio, finanzas y democracia.



El evento, catalogado como el foro regional más relevante del año, por lo general se realiza en las oficinas del Departamento de Estado.



Pero en esta ocasión se escogió por primera vez como sede del diálogo a la Organización de Estados Americanos, OEA.



De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, la decisión de invitar a Guaidó fue del Consejo de las Américas. El ex presidente Interino llegó a Estados Unidos el martes de la semana pasada luego de su salida forzada de Colombia, cuando se apareció inesperadamente con el objetivo de participar en la Conferencia Internacional sobre Venezuela que organizó en Bogotá el gobierno del Presidente Gustavo Petro.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró por medio de su cuenta de Twitter, que la salida de Guaidó del territorio colombiano, no fue una deportación. "Al señor Guaidó no se le expulsó, es mejor que la mentira no aparezca en la política", escribió el mandatario de izquierda.



Petro cuestionó también que el político opositor entrara de forma ilegal al país e indicó que le hubiese dado asilo político si este lo pidiera.



En entrevista con este diario y en otras declaraciones a medios de comunicación desde que llegó a EE. UU. Guaidó ha dicho que Petro se la jugó por la dictadura de Nicolás Maduro al removerlo del país, a donde llegó siendo un perseguido político del régimen.



El Gobierno colombiano ha insistido en que el ex presidente interino ingresó irregularmente al país y que por razones de seguridad se le facilitó su salida hacia EE. UU.



Aunque Guaidó ya tenía una robusta agenda en Washington para esta semana y que incluye visitas al Congreso y charlas en centros de pensamiento, su plataforma en la Conferencia de Washington para las Américas contrasta con el desenlace que tuvo su intentó de aparecer en la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se realizó en Bogotá.



"Gracias por traer la voz de la resistencia, de los que enfrentan a la dictadura, de los que quieren volver a nuestro país para detener ese miedo. Gracias por ser esa voz, por resistir la tentación de los dictadores y defender los derechos humanos. Estoy aquí porque sobreviví. Hay miles que no pueden contar esta historia. Contemos la historia de supervivencia y que resiste a los horrores en mi país", dijo Guaidó.



Según el expresidente interino, la única manera de progresar "es con democracia y respeto a los derechos humanos".



Oposición venezolana elimina el 'Gobierno interino' que encabezaba. Foto: EFE

Luis Almagro, secretario general de la OEA y otro de los asistentes, le agradeció a Guaidó su valentía por enfrentar a "una dictadura famosa por sus crímenes contra la humanidad, por torturar y arrestar personas y por ejecuciones extrajudiciales".



En la conferencia también salió a relucir el tema de Venezuela en otra pregunta al senador Hagerty, del partido republicano.



"Venezuela está desestabilizando la región y todos los sabemos. Tenemos en vigor una sanciones y hay que aplicarlas y solo reducirlas cuando veamos pasos reales y concretos hacia la democracia. Sería tonto relajarlas sin estar completamente seguros de que vamos a obtener la respuesta que buscamos", dijo Hagerty.



El evento incluyó a otros oradores como el presidente del Banco Mundial, David Malpass; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen; el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols; la representante Comercial de EE.UU., Katherine Tai; y el senador Bill Hagerty entre otros.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington