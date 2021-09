Pinzón no descarta llegada de afganos, pero dice que esta no es inminente

Aunque no está descartado la llegada al país de afganos no sería inminente dijo este domingo el embajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón.



Según Pinzón, el acuerdo con EE. UU. aún está vigente al igual que la disposición del Gobierno, pero de momento Washington no ha indicado si será necesario usar a Colombia como destino temporal de estas personas.



“Pero no puede descartarse porque quizá en unos meses sí sea necesario”, dijo el embajador.



Pinzón recalcó que “lo más importante es que Colombia tomó una decisión que fue histórica”. “Cuando estábamos en esta difícil situación, (Colombia) fue el primer país de América Latina, y tal vez el segundo en el mundo, que salió a ofrecer la posibilidad de que personas de Afganistán, para protegerles sus derechos, pudieran pasar un tiempo en Colombia”.



“En ese sentido, se avanzó mucho en el acuerdo con EE. UU. y esa disposición sigue. Ahora, si finalmente no es necesario por decisión de EE. UU., pues no será necesario, pero esa disposición Colombia la mantiene”, añadió Pinzón, quien recalcó la gratitud que hay frente al país por ese gesto.



“Lo que es claro es que hay un acuerdo, que siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra, y que por lo pronto y, por ahora, no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia y el acuerdo está ahí”, agregó el embajador.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68