Gran revuelo ha causado en redes sociales el fallecimiento de Hellen Wendy Naybuto, una estudiante de enfermería de 23 años, que murió ahogada mientras realizaba una transmisión en vivo para Facebook, al parecer, en un hotel de la ciudad de Toronto, Canadá.



En la grabación se puede ver a la joven respondiendo los mensajes de sus seguidores antes de reanudar con su rutina de nado. Sin embargo, en un punto se le ve luchando por mantenerse a flote, debido a que se encontraba en la parte más profunda de la piscina.

El hecho, que ocurrió la semana pasada, sigue siendo materia de investigación por las autoridades locales. Mientras tanto los familiares de la keniana exigen que su cuerpo sea trasladado al país de origen para llevar a cabo el sepulcro.



"Según nuestra tradición, se supone que uno debe ser enterrado donde nació. No me sentiré cómodo, psicológicamente, si mi hija es enterrada lejos de Kenya", comentó Nyabuto John Kiyondi, padre de la fallecida, en conversación con ‘CNN’.



“Vi el video. Lloré. Es terrible. Ella se comunicó conmigo dos días antes de perder la vida. Sonaba muy bien y yo estaba muy contento. Me prometió un teléfono. No sentí nada anormal", agregó.



Reportes confirmaron que Hellen Naybuto vivía en un apartamento con su hermano menor, Enock, y que trabajaba medio tiempo como trabajadora sanitaria y el resto de su día lo dedicaba a cumplir con sus labores académicas.



"La familia está pasando por un momento difícil ahora. Todo lo que queremos es que su cuerpo sea transportado a casa para su entierro", comentó Enock , quien también manifestó lo difícil que será repatriar el cuerpo de su hermana por los altos costos de transporte.

"Lloré mientras veía a mi hija", dice padre de mujer que murió ahogada mientras transmitía en vivo por.

Hellen Wendy Nyabuto podía verse en un video luchando por mantenerse a flote tras sumergirse en la parte más profunda de la piscina la semana pasada. pic.twitter.com/yHBFPlvLxE — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) August 24, 2022

