Ángel Figueroa, un joven de 16 años de origen hispano, habría despertado de un coma causado por un intento de robo perpetrado por cuatro jóvenes quienes lo empujaron a la calle para hurtar su patineta.



Según la tía, Belki Brizuela, Figueroa despertó del coma de nueve meses, puede mover la parte izquierda de su cuerpo y está recibiendo terapia para estimular su cerebro.



El joven que vive en la ciudad de Hemet, California, tuvo que ser sometido a una operación que le extirpó parte del craneo. Tras despertar de su coma, la familia lo traslada cada día a un centro de rehabilitación en el condado de Orange, región del sur de California.



"Hola, soy la tía de angel. Primero quería empezar por agradecer a todos por su apoyo y oraciones. El accidente de Angel ocurrió el 28 de febrero y desde entonces nuestra vida familiar a cambiado totalmente, incluyendo a nivel financiero." Dice Belki en su página de GoFundMe para recaudar fondos, la cual ha recolectado casi 50.000 dólares.



Según el reporte policial, Ángel Figueroa se transportaba en patineta cerca de su casa, en Stetson Avenue y Seven Hills Drive. Fue ahí cuando habría sido abordado por cuatro jóvenes que robaron su patineta, lo empujaron a la calle y huyeron. A pesar del intento de escape, todos fueron capturados.



La familia cuenta que los jóvenes involucrados en el accidente de Figueroa ya habrían sido condenados. Tres de ellos a arresto domiciliario y uno fue sentenciado a 6 meses en un centro de detención juvenil. Los capturados también son menores de edad que no superan los 17 años. Asimismo, el conductor que atropelló al joven no fue declarado culpable de ningún cargo por los hechos ocurridos, según el periódico británico Daily Mail.



"Rezo por el bienestar de todos los que nos han ayudado a luchar por la vida de nuestro hijo. Pido paciencia, apoyo y mucho amor para mi hermana, porque no debe pasar por esto sola. Ninguna familia debería pasar por esto nunca". Dice Belki Brizuela.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL