Pieper Lewis es una joven estadounidense que fue abusada y violada desde los 15 años por un hombre que le ofreció un techo donde resguardarse. Ahora la mujer enfrenta cargos penales y debe cumplir una sentencia por matar a su agresor.

De acuerdo a su testimonio publicado en el canal ‘WHO13’, en 2020 tuvo que salir de la casa de su madre adoptiva por los abusos que ejercían contra ella.



Un día, un hombre, identificado como Zachary Brooks, de 37 años, la vio durmiendo en el piso y le ofreció un lugar donde quedarse.



Lewis declaró que no quería ir, pero no tenía otro sitio a donde ir. Brooks tramaba algo cruel y no tardó mucho en mostrar sus verdaderas intenciones.

Según Lewis, Zachary Brooks la ofreció a otros hombres para que la violaran a cambio de dinero. El abuso se repitió varias veces hasta que la adolescente tomó un cuchillo y le propinó una serie de puñaladas al agresor mientras él dormía

El juicio y la decisión del juez

Durante el litigio, varios policías y fiscales solicitaron una condena para la joven, ya que el hombre "no representaba un peligro para ella" en ese momento.



Sin embargo, Lewis resaltó que le parecía absurdo considerar a Brooks como una víctima.



Y finalizó con unas duras palabras: "Enfrento violación, abuso, odio, traición, manipulación, abandono, pérdida de un padre, soledad... Me pregunto qué más llevaré en ese saco de dolor".

Así que Lewis fue sentenciada por la justicia americana. El juez del caso, David M. Porter, decidió que la adolescente tendría libertad condicional por cinco años con servicio social incluido y que debería pagarle a la familia del abusador 150.000 dólares (un poco más de 660 mil millones de pesos colombianos).

¿Qué ha pasado con la joven?

La adolescente, quien actualmente tiene 17 años de edad y lleva dos años detenida, ya obtuvo su título de bachillerato.



Uno de sus abogados comunicó a los medios locales, que Lewis “tiene planes para su futuro".



Además, agregó: "A Pieper le está yendo muy bien dadas las circunstancias, es una joven increíble".



Ante la difícil vida que ha tenido Pieper Lewis, ella se considera y se define como "una superviviente".

