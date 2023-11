Johnny Depp salvó la vida de una actriz estadounidense: el recuento de la casi tragedia

A mediados de los 90, Johnny Depp era dueño de un bar en Sunset Boulevard, en Hollywood; y Courtney Love enfrentaba una fuerte adicción a las drogas y al alcohol, además de un difícil duelo tras la muerte de Kurt Cobain, su esposo y vocalista de Nirvana. Una noche, afuera del Viper Room, el actor salvó la vida de la rockera, según reveló la misma actriz.

“Johnny me dio resucitación cardiopulmonar, en 1995, cuando tuve una sobredosis afuera de The Viper Room”, narró Courtney Love el año pasado en sus redes sociales. La historia, que salió a la luz en el contexto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, ha cobrado relevancia los últimos días. “Realmente no quiero hacer juicios públicamente”, compartió en ese entonces la cantante, quien buscaba compartir la calidad humana del actor.

Según recordó la madre de Frances Bean Cobain, el director de Modi se mostró preocupado por su hija. Así, Jhonny Depp trató de cuidar de la hija de Kurt y Courtney, mientras la cantante enfrentaba una espiral de autodestrucción y adicciones. “Johnny, cuando yo era adicta al crack y Frances tenía que sufrir el acoso de los servicios públicos, le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me mostró”, narró la también diseñadora.

Courtney aprovechó la ocasión para hablar de lo importante que fue Jhonny Depp para ella y su hija durante esa época oscura. “Envió limusinas a su escuela, donde todos los trabajadores sociales rondaban, sin que se los pidieran, para que ella y todos sus amigos fueran a ver Piratas del Caribe”, recordó y reveló: “Frances me dijo cuando tenía 13 años: ‘Mamá, me salvó la vida’”.

Facebook Twitter Linkedin

El actor de Piratas del Caribe salvó la vida de Courtney Love, cuando ella presentó un paro respiratorio causado por una sobredosis. Foto: Instagram @jhonnydepp y @fkyeahcourtneylove

Courtney Love sobre Amber Heard

La cantante, quien compartió esta historia en apoyo al actor, también reveló en esa ocasión que sentía cierta empatía por Amber Heard. “He sido la mujer más odiada de Estados Unidos. He sido la mujer más odiada del mundo antes de TikTok. Tengo mucha empatía por lo que debe sentir Amber”, dijo y agregó: “Pero si usas un movimiento para tu propio beneficio personal, y habitas espacios interseccionales feministas queer, y abusas de ese momento, entonces espero que se haga justicia”, finalizó su relato.