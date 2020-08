Joe Ruby, el creador de 'Scooby Doo', murió este jueves en California

Joe Ruby el creador de 'Scooby Doo', murió este jueves 27 de agosto en California (EE.UU.) a los 87 años por causas naturales, dejando como legado una serie de dibujos infantiles que ha trascendido generaciones con adaptaciones en televisión, cine, cómics y videojuegos.

Ruby fue el responsable de crear la mítica ficción junto a Ken Spears en 1969 para los estudios Hanna-Barbera, donde también trabajaron en formatos como "Dynomutt" y 'Jabberjaw', además de otras series que produjeron para la televisión estadounidense: 'Mister T', 'Alvin and the Chipmunks', y 'Superman'.



Ruby comenzó su carrera en la animación como técnico de Walt Disney Productions, hasta que fichó por Hanna-Barbera Productions, donde conoció a Spears.



Allí estrenaron en 1969, a través del canal CBS, la serie de animación 'Scooby-Doo, Where Are You!', en un momento en el que el público se quejaba de la violencia presente en los dibujos infantiles.



Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales protagonizaban las aventuras del grupo de amigos protagonista de una serie que algunos canales han emitido hasta la actualidad en todo el mundo, y que continuó con secuelas como 'The New Scooby-Doo Movies' o 'The Scooby-Doo Show'.



"Nosotros estábamos preocupados para que durara al menos una temporada", aseguró Ruby en una entrevista reciente para el portal de fanáticos de la ficción 'ScoobyAddicts'.



Aunque el año pasado celebró medio siglo de andadura, 'Scooby-Doo' todavía conserva una gran base de seguidores que se engancharon a la pandilla formada por este gran danés y sus amigos humanos Norville 'Shaggy' Rogers, Fred Jones, Daphne Blake y Velma Dinkley.



Tras las series de televisión también llegarían dos películas con actores de carne y hueso dirigidas por Raja Gosnell: 'Scooby-Doo' (2002) y 'Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed' (2004), en cuyo reparto aparecían Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Matthew Lillard y Freddie Prinze Jr. acompañando a un Scooby-Doo creado con efectos digitales.



Este mismo año se estrenó la cinta 'Scoob!', en la que Scooby-Doo vuelve a sus orígenes animados en una película a cargo del realizador Tony Cervone y cuyo doblaje en la versión original cuenta con las voces de Mark Wahlberg, Gina Rodríguez, Zac Efron, Amanda Seyfried o Will Forte.

EFE