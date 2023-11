¿Joe Jonas y Dulce María fueron novios? Los detalles desconocidos del supuesto romance

Joe Jonas y Dulce María sostuvieron una presunta relación romántica en 2011, aseveran los fans luego de que unas fotografías de aquel entonces se viralizaran. Las imágenes muestran a los famosos en un encuentro en una playa mexicana en Los Cabos, Baja California, en donde se muestran muy cercanos. Esto se sabe sobre su romance fugaz.

En 2011, tanto Joe Jonas, como Dulce María habían dejado atrás a los Jonas Brothers y a RBD, respectivamente. Los jóvenes cantantes estaban experimentando sus carreras en solitario y conquistando al público. El estadounidense estaba promocionando el sencillo See No More y la mexicana la producción Extranjera: Segunda Parte.

Fue en la Ciudad de México en donde Joe Jonas y Dulce María se encontraron por primera vez. Ambos participaron en el concierto MTV World Stage, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional. Los fans de ambos se sorprendieron al verlos actuar juntos, la presentación de la pareja dejo ver que existía química y ritmo entre ellos, lo cual dio pie al rumor de que habían iniciado una relación.

Más tarde, Dulce María desmintió esa versión en una entrevista con Univisión. “Nos juntamos para cenar. La realidad es que él es súper sencillo, súper amable, súper accesible. Le entró a todo, al mole y al tequila”, narró la cantante, que en ese entonces tenía 25 años. La mexicana dijo que el encuentro previo al evento de MTV con Joe Jonas, justamente había tenido como propósito conocerse mejor y pulir la dinámica que llevarían a cabo en el escenario.

Salen a la luz fotos que destapan el romance entre Joe Jonas y Dulce María



Sin embargo, a finales de ese mismo año, Dulce María y Joe Jonas fueron captados por un paparazzi en Los Cabos, Baja California. En las imágenes, ella viste un bikini negro, y él un traje de baño y gafas oscuras. La pareja aparece junto a unos camastros de playa y se muestra cariñosa y cercana.

Dulce María y Joe Jonas 😍🙏🏽 pic.twitter.com/jFoykgtzT1 — Princesa de Sal ⭐️⭐️⭐️☮️ (@DayFlor8) January 12, 2021

Estas imágenes, que ganaron relevancia recientemente entre los seguidores de la integrante de RBD, han sido consideradas como la prueba de que sí hubo un romance entre Joe Jonas y Dulce María, a pesar de que ninguno de los cantantes se pronunció al respecto.

Si bien pudo tratarse de un romance efímero, los cantantes mantuvieron luego una relación de cordialidad, siguiéndose en redes sociales y guardando absoluta discreción sobre lo que pudo haber pasado entre ellos en 2011. Ahora, Dulce María está casada con el productor Paco Álvarez y es mamá de una niña, María Paula. Mientras que Joe Jonas anunció este año su divorcio de Sophie Turner, con quien ha tenido una larga y mediática disputa por la custodia de sus hijas, Willa y Delphine.