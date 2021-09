Biden y el presidente chino Xi dialogan para evitar un ‘conflicto’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este jueves por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping y ambos reconocieron su responsabilidad de asegurar que la "competición" entre sus respectivos países "no derive en un conflicto".

La conversación fue apenas la segunda que mantienen los líderes de ambas potencias desde que Biden llegó al poder en enero pasado, después de la larga charla telefónica que compartieron en febrero, y coincide con fuertes tensiones en la relación bilateral.



"Los dos líderes tuvieron una discusión amplia y estratégica en la que conversaron sobre temas en los que nuestros intereses convergen, y sobre áreas en las que nuestros intereses, valores y perspectivas divergen", indicó la Casa Blanca en un comunicado.



Ambos "acordaron relacionarse de forma abierta y directa en cuanto a todos esos temas", agrega el comunicado, emitido a última hora del jueves en Washington, cuando en Pekín ya era viernes por la mañana.



Fue Biden quien tomó la decisión de llamar a Xi, y lo hizo motivado por su "exasperación" por la presunta reticencia de responsables chinos de menor rango de mantener conversaciones serias con su Gobierno, explicó a Efe una fuente oficial estadounidense.



El presidente chino, Xi Jinping, Foto: EFE/EPA/XINHUA/XIE HUANCHI

La vicesecretaria de Estado de EE. UU., Wendy Sherman, visitó China en julio para reunirse con su homólogo, el viceministro chino de Exteriores, Xie Feng, pero ese encuentro resultó ser infructuoso y la diplomática regresó a Washington con la sensación de que sus interlocutores se habían limitado a reiterar sus posturas, sin negociar. La llamada de este jueves fue una prueba, para ver si las conversaciones al mayor nivel posible son más eficaces, dada la consolidación de poder en torno a Xi, indicó a la cadena CBS News un alto funcionario estadounidense.



La Casa Blanca fue más diplomática en su comunicado, y se limitó a indicar que Biden llamó a Xi como parte del "esfuerzo que mantiene Estados Unidos para gestionar de forma responsable la competición" con China.



"El presidente Biden subrayó el interés duradero de Estados Unidos en la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico y el mundo; y los dos líderes abordaron la responsabilidad de ambas naciones de asegurar que la competición no derive en un conflicto", concluye la nota.



La Casa Blanca no ofreció detalles sobre los temas concretos que abordaron ambos líderes, pero en otras ocasiones, el Gobierno de Biden ha identificado la crisis climática y la prevención de tensiones en la península coreana como dos temas en los que ambas potencias tienen intereses en común.



La lista de desacuerdos es mucho más larga, y lejos de contenerse, la tensión bilateral aumentó desde la llegada al poder de Biden, quien convirtió la competición con Pekín en el pilar central de su política exterior y comercial.



En los últimos meses, la relación se resintió por la acusación de Estados Unidos de que China estuvo detrás del ciberataque global contra Microsoft en marzo, algo que Pekín negó rotundamente. Además, los roces crecieron a raíz de las advertencias de EE. UU. a las empresas estadounidenses de que no negocien con entidades que operen en Hong Kong o en la región noroccidental china de Xianjiang, donde Washington acusa a Pekín de cometer graves abusos contra los uigures y otras minorías étnicas.



Durante la llamada, Xi dijo a Biden que si Pekín y Washington se enfrentan "ambos países y el mundo sufrirán", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático. Biden y Xi no se han reunido por ahora en persona, aunque la Casa Blanca no descartó que puedan hacerlo durante la cumbre de líderes del G20, que se celebrará a finales de octubre en Roma.



