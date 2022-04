Luego de pronunciar un discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó un curioso momento por un aparente despiste que se volvió viral en redes sociales.



Al terminar una alocución en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte, en Greensboro, el mandatario se giró a la derecha y extendió su mano para saludar a alguien. Sin embargo, a su lado no había nadie. Tras unos segundos con la mano extendida, el jefe de Estado dio media vuelta tratando de buscar una salida.



El hecho ocurrió este jueves, durante una gira que hizo por ese estado.



Allí, Biden elogió la innovación industrial estadounidense y defendió sus esfuerzos para tratar de frenar la inflación del país e impulsar la investigación y producción de alta tecnología.



En Greensboro, el mandatario dijo que su principal prioridad desde el inicio de su mandato fue promover los productos "Made in America".



"Van a cambiar más cosas en los próximos diez años que durante los 50 últimos", dijo a los futuros ingenieros de la North Carolina Agricultural and Technical State University.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

