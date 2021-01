En vivo: Biden hace un llamado de unidad tras jurar como presidente

Joe Biden ya es el nuevo presidente de Estados Unidos. Tras jurar ante un juez del país se convirtió en el mandatario número 46 de esa nación.



Este es el momento en que Donald y Melania Trump salen de la Casa Blanca. El presidente saliente dijo que no asistirá a la posesión de Joe Biden ► https://t.co/3rRSHIEgZ4#LaEraBidenEs #ArribaBogotá pic.twitter.com/FQKRILIFOi — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 20, 2021

Por otro lado, Kamala Harris también tomó juramento de su cargo y se convirtió en la primera mujer afroestadounidense vicepresidente de ese país.



"La democracia prevaleció", dijo Biden durante su primer discurso como presidente.



La investidura se da un momento de máxima tensión en Estados Unidos, luego de que una marea de simpatizantes de Donald Trump asaltara el pasado 6 de enero el Capitolio.



Por eso, las autoridades han dispuesto un riguroso despliegue de seguridad para evitar cualquier tipo de sabotaje por parte de organizaciones de ultraderecha.



A continuación, le contaremos, minuto a minuto, cómo se vive la posesión presidencial en Washington.



12:21 p.m.. Amanda Gorman, la poeta más joven en una investidura Durante el acto de posesión, Amanda Gorman, la poeta afroestadounidense más joven en una ceremonia de investidura, dio unas palabras durante el evento.



"Esta es la era de la redención, de la justicia. Hoy nos pronunciamos, hoy decimos que una catástrofe no puede imperar sobre nosotros. Miramos lo que fue pero miramos a lo que será. El país quiere ser feroz y valiente. No nos echaremos atrás porque sabemos que la inacción, la inercia, podría ser el legado de la siguiente generación". FACEBOOK

12:10 p.m. Biden rechaza la violencia El demócrata Joe Biden prometió este miércoles en su discurso inaugural como presidente de Estados Unidos que su país va a vencer el "terrorismo doméstico" y la ideología de la supremacía blanca.



Estados Unidos enfrenta "el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico, que es algo que debemos confrontar y que vamos a derrotar", afirmó Biden tras jurar como el 46º presidente de Estados Unidos. FACEBOOK

12:06 p.m. Un llamado de unidad Durante su primer discurso como presidente, Biden hizo un llamado para superar los resentimientos, la violencia y las divisiones que enfrenta actualmente el país.



Además, pidió un minuto de oración por las más de 400.000 víctimas de coronavirus en Estados Unidos. FACEBOOK

12:02 p.m. 'No me digan que las cosas no pueden cambiar' Biden les pidió a los estadounidenses que se unan "para luchar contra (...) la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, la falta de cumplimiento de la ley, la violencia, las enfermedades, la falta de empleos (...)".



Y agregó: "Les prometo que luchare tanto por aquellos que no me respaldaron como por aquellos que sí me respaldaron", agregó. FACEBOOK

"Preservaré y conservaré la Constitución de los EE. UU.", dijo. FACEBOOK

(Lea aquí: Kamala Harris, la primera mujer en ser vicepresidenta de EE. UU.) FACEBOOK

@JoeBiden. El mundo lo necesita", escribió Santos en su cuenta de twitter FACEBOOK

"La Corte recibió una amenaza de bomba, se revisaron el edificio y los alrededores y no ha habido evacuación del edificio", dijo la vocera Kathleen Arberg a la AFP. FACEBOOK

Pese a la negativa del republicano de asistir al acto, rompiendo una larga tradición política, su escudero durante los cuatro años es el funcionario de más alto rango de la administración saliente en asistir al acto.



Por otro lado, el expresidente Obama y su esposa también arribaron al evento. FACEBOOK

En el acto estarán presentes los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton y el exmandatario republicano George W. Bush. FACEBOOK

de la agenda de Biden El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que comparte las prioridades que ha establecido el demócrata Joe Biden para iniciar su mandato en Estados Unidos y le deseó éxito en su gestión.



"Coincido en sus tres planteamientos principales (...) son muy importantes: (combate a la) pandemia, reactivación económica y migración. Y desde luego, deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión", expresó López Obrador al iniciar su rueda de prensa matutina. FACEBOOK

Biden Francia está "impaciente" por trabajar con el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, en una relación "fuerte, útil y renovada" y ve de forma positiva los anuncios que ya a hizo sobre su intención de regresar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Acuerdos de París sobre el cambio climático. FACEBOOK

8:00 a.m. Donald Trump abandona la Casa Blanca El saliente presidente Trump y la primera dama Melania partieron rumbo a West Palm Beach, en Florida, donde establecerán su residencia.



"Han sido cuatro años increíbles", dijo Trump en breves comentarios a asistentes, simpatizantes y miembros de su familia reunidos en la base Andrews, en las afueras de Washington. "Volveremos de alguna forma", afirmó.



Trump no se dirigió a Biden por su nombre, pero dijo que le desea a la nueva administración "mucha suerte y mucho éxito". FACEBOOK

Gorbachov instó al diálogo entre las dos potencias y reiteró su llamado a prolongar el tratado de desarme nuclear New Start.

"Intentaremos prolongarlo", dijo Antony Blinken, el secretario de Estado nominado por Biden. FACEBOOK

6:40 a.m. Trump indulta a 143 personas Donald Trump indultó a 73 personas, incluyendo a su exconsejero Steve Bannon, anunció la Casa Blanca, pocas horas antes del fin de su mandato.



Steve Bannon, de 66 años, fue indultado tras ser acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, uno de los proyectos emblemáticos de Trump. FACEBOOK

"Esta semana, se inaugura una nueva presidencia y recemos por su éxito para que Estados Unidos siga siendo un lugar seguro y próspero", dijo Trump según los extractos del discurso que la Casa Blanca indicó que va a ser difundido muy pronto. FACEBOOK

"Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware (...). Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón", dijo un emocionado Biden a quienes llegaron a despedirlo en el aeropuerto. FACEBOOK

Biden Los cantantes Luis Fonsi y Ozuna se sumaron a la larga lista de artistas que participarán en un programa televisivo especial con motivo de la toma de posesión de Joe

Biden como presidente de Estados Unidos, entre ellos Lady Gaga, Lin-Manuel Miranda, Devi Lovato, Eva Longoria y Bruce Springsteen. FACEBOOK

El líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, que fue hasta hace poco uno de los aliados más fieles del presidente Donald Trump, aceptó ir a esa misa en la catedral de San Mateo, indicó su oficina. FACEBOOK

"Durante los últimos cuatro años, Corea del Sur y Estados Unidos han logrado un progreso significativo en términos de esfuerzos hacia la desnuclearización y el establecimiento de un régimen de paz en la península de Corea basado en una estrecha colaboración bilateral", dijo Kang. FACEBOOK

"Estamos deseando trabajar estrechamente con esa administración tras la investidura" de Biden, dijo Sharma. FACEBOOK

8:00 a.m. Redes sociales se mantienen alerta Google suspendió la publicidad política con el objetivo de reducir el riesgo de incitar a la violencia y promover el odio antes de la toma de posesión de Biden.



Una portavoz de Facebook dijo, por su parte, que la red social está rastreando "docenas" de publicaciones que promueven eventos el 20 de enero.



Esta compañía advirtió sobre un creciente número de usuarios que publica imágenes utilizando un lenguaje violento. FACEBOOK

Lunes 18 de enero

12:00 p.m. Amenaza externa cerca al Capitolio La alarma se desató este lunes en el Capitolio de Estados Unidos después de que se detectara un incendio en sus proximidades, aparentemente desatado en un campamento de personas sintecho localizado en las proximidades.



En un comunicado, la Policía del Capitolio informó que "en precaución por una amenaza de seguridad" ordenó el cierre del complejo del Capitolio.



Sin embargo, las autoridades finalmente descartaron que la seguridad del recinto estuviera en juego. FACEBOOK

¿Cuántos agentes habrán para vigilar la toma?

El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, anunció la semana pasada que ampliaron a más de 20.000 el número de miembros de la Guardia Nacional desplegados para los días previos y durante la ceremonia de investidura del presidente electo, Joe Biden,.



Hasta el momento, el máximo de soldados que se iban desplegar desde este fin de semana se estableció en entre 10.000 y 15.000, muchos de los cuales fueron acuartelados anoche en el interior del Capitolio, que el 6 de enero fue asaltado por una turba violenta de simpatizantes del presidente saliente, Donald Trump.



El Pentágono considera que el número de efectivos de la Guardia Nacional destinados a reforzar la seguridad en la capital estadounidenses se acerca a los 30.000, a los que se sumarán los cuerpos de la Policía del Capitolio, la Policía de Parques Nacionales, la policía local de Washington y el Servicio Secreto.



¿Cómo será la ceremonia de investidura?

Tras arduos días en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, alrededor de las 11:30 de la mañana de este miércoles, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris jurarán sus cargos en una ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en el Capitolio, en Washington.



Le contamos los detalles:

¿Se podrá asistir al evento de posesión?

La recomendación hecha por los organizadores de la ceremonia, que se espera cumpla con los protocolos de bioseguridad, es no asistir ni viajar a Washington, apelando a que el evento se transmitirá para verlo desde cualquier lugar.



"Los eventos inaugurales de este año se reinventarán para involucrar a los estadounidenses en formas creativas e innovadoras y unir al país para celebrar un fundamento de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder. Invitamos a los estadounidenses a estar atentos a los próximos anuncios sobre cómo pueden participar desde casa", se informa en la página web de la investidura.



¿Trump asistirá?

Se espera que el presidente saliente no asista, pues así lo anunció anteriormente en su cuenta de Twitter. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió Trump.



Trump se convertirá así en el primer presidente que se niega a asistir a la investidura de su sucesor, después de Andrew Johnson en 1869.



Pero Biden recibió con agrado esa noticia. "Me dijeron (...) que él (Trump) indicó que no iba a aparecer en la ceremonia de investidura (...) Una de las pocas cosas en las que ambos estamos de acuerdo. Es algo bueno que no vaya", dijo el demócrata.



Por su parte, según medios estadounidenses, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sí asistirá a la ceremonia. Biden dijo que Pence era "bienvenido".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

