A seis meses del inicio de las elecciones primarias en EE. UU., una nueva encuesta de NBC ofreció una buena radiografía sobre el actual momento de la contienda y las preocupaciones de los potenciales votantes.

Ron DeSantis, gobernador de la Florida. Foto: EFE

Por un lado, el sondeo muestra que el expresidente Donald Trump se ha consolidado como el candidato favorito entre los republicanos y está aplastando a sus potenciales rivales. Por otro, no lograría vencer a Biden en las generales.



En el sondeo, Trump acumula el 51 por ciento de las preferencias electorales en su partido, seguido por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que suma un 22 por ciento. Los otros rivales, entre ellos el exvicepresidente Mike Pence, no acumulan más del 6 por ciento.

La encuesta muestra cómo Trump se ha venido fortaleciendo desde que un fiscal en Nueva York y luego otro en Florida decidieron radicar cargos criminales en su contra por ocultar el pago a un actriz porno y luego por remover y compartir material clasificado una vez abandonó la Casa Blanca.

Desde abril a la fecha, el expresidente ha casi duplicado su ventaja sobre Ron DeSantis: de 15 puntos que le sacaba en ese mes, de acuerdo con mediciones de este mismo medio (46 vs. 31), pasó a 29.



Más diciente aún, cuando se elimina a todos los otros rivales y solo se mide un mano a mano entre Trump y el gobernador de la Florida, la popularidad del primero crece hasta el 60 por ciento, mientras DeSantis obtiene el 36 por ciento.

“Por primera vez en la historia un expresidente ha sido acusado criminalmente y no podemos encontrar un indicador en esta encuesta en donde se vea ese impacto entre los republicanos”, destacó Bill McInturff de Public Opinion Strategies, quien participó en la elaboración de la muestra junto al demócrata Jeff Horwitt de Hart Research Associates.

“No solo siguen con Trump después de la acusación federal –continúa Horwitt– sino que hay varias señales de que su apoyo crece mientras que otros están perdiendo terreno, particularmente DeSantis”.



Pero no todo es color de rosa para el exmandatario. En la misma encuesta, el 50 por ciento de los republicanos opina que Trump debería dar un paso al costado y preferirían a otro candidato. Un 29 por ciento de ellos dice que el partido necesita a una persona que se “comporte mejor” y ofrezca nuevas alternativas, mientras que el otro 21 por ciento opina que fue un buen presidente, pero ya le llegó la hora de retirarse. Estas son buenas noticias para DeSantis, pues los números indican que las dudas persisten y son bastante fuertes.



El escenario se ensombrece más para Trump de cara a un potencial enfrentamiento con el presidente Joe Biden en las elecciones generales. Biden lo supera hoy con un 49 por ciento (45 por ciento para Trump). Lo más diciente en esta hipotética revancha son los márgenes que le saca entre públicos específicos: mujeres (55 vs. 38), votantes de 18 a 34 años (65 vs. 30), latinos (66 vs. 26), votantes afroamericanos (73 vs. 20), independientes (47 vs 33). Incluso, entre los que desaprueban actualmente la gestión de Biden, el presidente gana con un 50 por ciento vs. un 39 por ciento para Trump.

Donald Trum y Joe Biden. Foto: AFP

El expresidente, como en las elecciones pasadas, es más fuerte entre los votantes blancos (51-43), hombres (51-42), blancos sin títulos universitarios (60-35) y votantes rurales (68-26).



Lo curioso es que cuando el rival de Biden es DeSantis, los números cambian y dan un empate técnico: 47-47.



Para Horwitt, las elecciones del 2024 serían nuevamente un referendo sobre Trump (como en 2020) y no sobre la gestión de Biden.



El actual presidente también tiene flancos débiles. Un 68 por ciento expresa su preocupación por que Biden no cuente con la salud física y mental para ser presidente por otros 4 años. En el caso de Trump, un 55 por ciento expresa las mismas dudas y un 58 por ciento siente temor por su eventual regreso a la Casa Blanca. Estados Unidos vive un particular momento político: la mayoría no está cómoda con el actual mandatario pero tampoco les seduce el regreso de Trump.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal en Washington

