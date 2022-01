El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con el periodista de Fox News al que insultó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes. El periodista informó que el mismo presidente creyó que su micrófono ya estaba apagado cuando expresó su sentir.



Peter Doocy, reportero de Fox News, y quien fue señalado por el presidente como un "hijo de puta", señaló a medios que “alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó (Biden) a mi celular y me dijo: No ha sido nada personal, amigo. Y hablamos del tema, y de seguir adelante”.



Doocy dijo que le explicó al presidente de EE. UU. que su forma de trabajar es intentar preguntar algo diferente a los demás, a lo que el presidente respondió: “Tienes que hacerlo”.



La situación se desencadenó luego de que Doocy le preguntó a Biden sobre la inflación, que está en su punto más alto en casi 40 años en EE. UU. y es uno de los temas que más ha afectado la aprobación pública del presidente.



"¿Cree que la inflación es una responsabilidad política antes de las elecciones intermedias?", aseguró Doocy, a lo que Biden respondió con sarcasmo: "Es un gran recurso, más inflación”, antes de añadir: "Vaya estúpido hijo de puta", cuando pensó que el micrófono ya estaba apagado.



Este periodista no solamente ha tenido altercados con Biden en la Casa Blanca, sino que también ha tenido varios intercambios tensos con Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca debido a las preguntas que realiza.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

