El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró este jueves a un fiscal independiente para investigar sobre los documentos clasificados encontrados en una antigua oficina y en una residencia privada de Joe Biden.



Garland dijo que "firmó un documento que designa a Robert Hur como fiscal especial" que "lo autoriza a investigar a cualquier persona o entidad que haya violado la ley" en este caso, dijo en un breve discurso.

¿De qué se trata el caso de los documentos secretos?

"Una pequeña cantidad" de documentos clasificados que datan de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama fueron hallados en la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware, informó este jueves la Casa Blanca.



Días atrás, ya se habían hallado otros documentos en el centro de un grupo de expertos de Washington donde Biden solía tener una oficina, lo cual puso en aprietos a la Casa Blanca en un momento en el que las autoridades investigan una supuesta mala gestión de documentos clasificados por parte del expresidente republicano Donald Trump.

Los antecedentes

La Casa Blanca enfrenta fuertes cuestionamientos desde este miércoles a raíz del hallazgo de documentos secretos presuntamente extraviados por el presidente Joe Biden, en un caso que complica la investigación de las autoridades sobre otro escándalo que involucra al republicano Donald Trump.



Washington también confirmó el descubrimiento de un "pequeño número" de documentos clasificados (al parecer alrededor de 10) en un armario cerrado en un centro de análisis en Washington en el que Biden solía trabajar cuando era vicepresidente de Barack Obama.



Esto es lo que se sabe de los documentos que tienen a la Casa Blanca en alerta.

NBC News, seguido por otros medios, reportó el miércoles que los ayudantes de Biden habían descubierto "al menos un lote adicional" de documentos sin proteger.



La última revelación garantiza que la historia no terminará rápidamente, con consecuencias impredecibles para el futuro de un caso similar que implica al expresidente Trump, quien conservó un gigantesco número de documentos en su residencia de Florida luego de dejar la Casa Blanca en 2021.

Aunque el caso de Trump es más serio -el FBI recuperó unos 11.000 documentos durante un allanamiento a su residencia en agosto, lo que podría valerle cargos por obstrucción a la justicia- el de Biden es cuando menos embarazoso para un presidente que presume de altos estándares éticos.



Analistas también afirman que podría introducir complicadas consideraciones políticas en la investigación contra Trump, quien ya pide un trato similar para Biden. "¿Cuándo registrará el FBI las numerosas residencias de Joe Biden e incluso la Casa Blanca?", escribió en su red Truth Social.



Por su parte, el líder republicano Kevin McCarthy, pidió al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación tras el hallazgo. "El Congreso debe investigar este caso", dijo a la prensa, y denunció "un nuevo paso en falso de la administración Biden".

Vale la pena señalar que el presidente parece haberse fugado con más documentos clasificados que muchos denunciados

Pese a admitir que se cometieron errores, la Casa Blanca dijo que la administración Biden al menos actuó inmediatamente para rectificar la situación.



Tan pronto como se descubrió el primer lote de documentos en la antigua oficina de Biden en el Penn Biden Center en noviembre pasado, los abogados los entregaron a los Archivos Nacionales, que gestiona todos esos materiales, dijo la oficina del abogado de la Casa Blanca.



Adicionalmente, los abogados de Biden han estado rastreando la posible localización de otros documentos extraviados, agregó. Lo que puede explicar el hallazgo de nuevos documentos el miércoles, y quizá de otros por venir.



Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos. Foto: EFE

En un intento por desactivar las acusaciones de interferencia política, el fiscal general Merrick Garland ha puesto a un fiscal federal de Chicago nombrado durante la administración Trump a revisar los documentos perdidos de Biden.



Una respuesta fundamentalmente diferente de la de Trump, quien no cooperó con los intentos de las autoridades para recuperar los documentos extraviados, lo que llevó a la redada del FBI.



En un encuentro con la prensa el miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evitó responder a preguntas excusándose en la investigación en curso del Departamento de Justicia.



"Vamos a estar limitados en cuanto a lo que podemos decir aquí", declaró. Presionada en repetidas ocasiones, señaló la declaración dada por el propio Biden el martes durante una rueda de prensa en México.

Biden no sabe el contenido de los documentos secretos

La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes en México durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica que desconoce el contenido de los clasificados que fueron hallados en una oficina.



"No sé lo que contienen los documentos", dijo Biden, quien además se declaró sorprendido por el hallazgo y garantizó su cooperación para esclarecer el caso. "La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados, la información clasificada"



"Fui informado del descubrimiento y me sorprendió saber que había documentos gubernamentales que fueron llevados a esa oficina (...) estamos cooperando plenamente", sostuvo el mandatario demócrata.



El consejero especial de Biden, Richard Sauber, sostuvo que los documentos estaban en un "armario cerrado" cuando los encontraron, agregó.



"La Casa Blanca está cooperando con el Archivo Nacional y el Departamento de Justicia", indicó Sauber en un comunicado, en el que describió el hallazgo como "un pequeño número de documentos con marcas de clasificado". "Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo"

Exanalista de la CIA advierte sobre el caso

El verdadero escándalo es que el Departamento de Justicia se enteró una semana antes de las elecciones legislativas y optó por suprimir la información

Edward Snowden, exanalista de la CIA que reveló detalles de programas de espionaje estadounidense, afirmó este jueves que Joe Biden tenía en su poder, tras abandonar la vicepresidencia en 2017, más documentos clasificados que muchos denunciados como él mismo u otros que fueron acusados y condenados a prisión.



"Vale la pena señalar que el presidente parece haberse fugado con más documentos clasificados que muchos denunciados. A modo de comparación, Reality Winner fue condenada a 5 años por un solo documento", tuiteó Snowden.



La excontratista de inteligencia cumplió más de cuatro años de prisión por filtrar un informe clasificado sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Edward Snowden, el ex empleado de la CIA y la NSA, fue nominado por el parlamento noruego argumentando que la difusión de documentos clasificados habría convertido al mundo en un lugar más seguro. Foto: Archivo particular

"Mientras tanto Biden, (Donald) Trump, (Bill) Clinton, (David) Petraeus... estos tipos tienen docenas, cientos (de documentos). Y no están en la cárcel", añadió Snowden, quien recibió en 2013 asilo político en Rusia tras huir de EEUU.



El exanalista se refirió al hallazgo de miembros del equipo legal de Biden de nuevos documentos clasificados en una oficina utilizada por el mandatario justo después de su época como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).



"El verdadero escándalo no es que Biden tenía documentos clasificados (...), porque lamentablemente todos lo han hecho, sino que el Departamento de Justicia se enteró una semana antes de las elecciones legislativas y optó por suprimir la información, provocando una ventaja partidista", añadió Snowden, que recibió el año pasado la nacionalidad rusa.

Santiago Andrés Venera Salazar (*)

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE