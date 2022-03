¿A por él o a por ellos? Es la cuestión este martes en Estados Unidos tras el discurso del estado de la Unión del presidente Joe Biden, o más bien a quién se refería, cuando acabó con esta frase fuera de guion.



(Lea aquí: 'Estamos preparados para luchar si agreden a nuestros aliados': Biden)



Tras el tradicional "Que Dios proteja a nuestros militares", Biden proclamó un "A por él" o "A por ellos" (depende del oyente ya que pronunciado en inglés apenas hay diferencias "Go get him" o "Go get 'em") acompañado del contundente gesto del puño cerrado.



(Además: Putin debe 'pagar por su agresión' o causará 'más caos' en el mundo: Biden)

Los invitados al Congreso aplaudieron con formalidad. No obstante, segundos después, el desconcierto se desbordó. ¿A quién se refería? ¿Al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien criticó duramente durante el discurso? ¿Al virus del covid-19? ¿A los rusos, en general? ¿Fue uno de los habituales lapsus de Biden?



La Casa Blanca envía a los periodistas el texto íntegro y revisado del discurso que pronuncian los mandatarios en tan solemne evento. Todo el mundo volvió al documento oficial para confirmar sus palabras, y en efecto, ni rastro del misterioso final de Biden.



Aunque en ocasiones los mandatarios se salen ligeramente de lo previsto, lo suelen hacen para remarcar un argumento, no para provocar la perplejidad entre los espectadores.



Consecuencia: las redes sociales en llamas y la frase incógnita convertida de inmediato en viral, con comentarios para todos los gustos. Algunos reconocían que serían incapaces de conciliar el sueño sin conocer la respuesta, otros bromeaban con que la frase era una metáfora del primer año de Biden en la Casa Blanca.

🇺🇲 | #SOTU Joe Biden cierra el discurso del Estado de la Unión gritando "Go get him!" ("¡Vayan y agárrenlo!"), en una presunta referencia a Putin.pic.twitter.com/QV0NX9Btki — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 2, 2022

Esta no fue la única improvisación de Biden, quien también se salió del guion para mofarse, esta vez con precisión, de la defensa a ultranza del derecho a portar armas automáticas de los republicanos.



"¿Creen que los ciervos llevan chalecos antibalas?", señaló el mandatario con una media sonrisa. Lo que sí que fue un gazapo fue cuando mencionó "el pueblo iraní", cuando quería aludir al "pueblo ucraniano" "Putin puede rodear Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las almas del pueblo iraní", advirtió Biden.



El presidente no fue el único protagonista de las anécdotas de la noche. A lo largo del discurso pudo verse al senador demócrata Chuck Schumer levantándose a destiempo y aplaudiendo en soledad en medio de los abucheos de la oposición republicana y a la jueza conservadora del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett respondiendo con forzado hieratismo a la defensa del derecho del aborto de Biden.



También se escucharon gritos, aunque minoritarios, a favor del muro fronterizo del expresidente Donald Trump (2017-2021); y una inusual autocrítica al capitalismo desde el seno de la gran economía capitalista mundial. "Soy un capitalista, pero el capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación", dijo Biden.



Al término del discurso de exactamente una hora, un minuto y veinte segundos y en el que fue interrumpido 91 veces, según el historiador oficioso de la Casa Blanca, el periodista Mark Knoller, el misterio sigue vigente entre los estadounidenses.

También, el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, fue captado dando un “aplauso fallido” durante ese discurso. pic.twitter.com/Azgrkc92Ox — Alejandra Bran (@AlejandraBranSV) March 2, 2022

Republicanos acusan a Biden de devolver a Estados Unidos décadas

Los republicanos acusaron este martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de haber devuelto al país a finales de los 70 o principios de los 80 del siglo pasado, en su respuesta al discurso del mandatario sobre el estado de la Unión.



La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, ofreció su réplica al discurso del presidente desde Des Moines, capital de su estado, donde dibujó un panorama desolador del país bajo el mandato de Biden. Indicó que, bajo la Administración del presidente demócrata, EE. UU. ha regresado a finales de la década de los 70 o principios de los 80, "cuando la inflación desbocada golpeaba a las familias, la ola de crímenes violentos aplastaba nuestras ciudades y el Ejército soviético intentaba redibujar el mapa mundial".



La gobernadora subrayó que "la desastrosa retirada de Afganistán", que culminó a finales de agosto pasado, "supuso algo más que el coste de vidas estadounidenses, traicionó a los aliados y animó a los enemigos", sin mencionar que fue el predecesor de Biden, el republicano Donald Trump, quien acordó ese repliegue con los talibanes.



Reynolds recordó que Rusia ha lanzado una invasión militar de Ucrania, "un ataque contra la democracia, la libertad y el imperio de la ley". En su opinión, "el enfoque del presidente en la política internacional ha sido demasiado poco, demasiado tarde" y consideró que EE. UU. no puede proyectar fortaleza en el exterior si es débil en casa.



También arremetió contra Biden por la elevada inflación que azota el país y señaló que el presidente cree que se trata de "un problema de la clase alta", cuando en realidad "es un problema de todo el mundo".



Los republicanos criticaron, además, al mandatario por su gestión de la pandemia y para ello tiraron de populismo y mezclaron el covid-19 con la inmigración.



"La Administración de Biden requiere vacunas a los estadounidenses que quieren ir a trabajar o proteger este país, pero no a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente", dijo Reynolds, quien agregó que el Departamento de Justicia "trata a los padres como terroristas domésticos", lo que no hace con los ladrones.

Pres. Biden and retiring Justice Stephen Breyer share a moment following the State of the Union. https://t.co/SLfrkxjM7F #SOTU pic.twitter.com/vnjEHLXQ08 — ABC News (@ABC) March 2, 2022

El juez Breyer y el niño Joshua marcan el estado de la Unión

A pesar de la preocupación por la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación, el discurso sobre el estado de la Unión de Joe Biden el martes tuvo otros momentos memorables, entre ellos el adiós al juez Stephen Breyer y el cumpleaños del niño Joshua.



No fue solo la modesta reacción de Breyer lo que encendió las redes sociales. El juez de 83 años, que se retirará a finales de junio de la Corte Suprema, rompió con la larga tradición judicial de mantenerse alejado del centro de atención política poniéndose de pie brevemente, a instancias del presidente, para aceptar un cálido aplauso.



"Juez Breyer, gracias por su servicio", dijo Biden, señalando al destacado magistrado, que se ha pronunciado en casos cruciales sobre la libertad de expresión, el derecho

al aborto y mucho más durante sus 27 años en el máximo tribunal. "Gracias, gracias, gracias.



Lo digo en serio. íLevántese, levántese!", le pidió un sonriente Biden. Breyer respondió con un gesto de "¿Quién? ¿Yo?", agarrándose el pecho, extendiendo las palmas de las manos con fingida sorpresa y mirando al presidente de la Corte Suprema, John Rogers, que también se había puesto de pie para aplaudir a su colega. Con ese momento Breyer rápidamente se convirtió en un meme de internet.



Otro momento que se volvió popular en las redes sociales involucró a un joven unas siete décadas menor que Breyer. Joshua Davis, quien cumplió 13 años el lunes, estaba sentado junto al palco de la primera dama Jill Biden cuando el presidente se dirigió a él como un ejemplo de un joven estadounidense que lucha contra la diabetes y el alto costo de la insulina.



"Para Joshua y otros 200.000 jóvenes con diabetes tipo 1, limitemos el costo de la insulina a 35 dólares al mes, para que todos puedan pagarla", dijo Biden mientras un radiante Davis aplaudía junto con los asistentes al acto.



Tres semanas antes, este estudiante de séptimo grado había presentado a Biden en su escuela secundaria de el estado de Virginia, donde el presidente presionó al Congreso para que tomara medidas para reducir los costos de la insulina y otros medicamentos de receta.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE