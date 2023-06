El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, se encuentra más débil tras la rebelión armada que protagonizó el Grupo Wagner el pasado fin de semana.



Biden hizo esas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de subir al helicóptero para dirigirse a Chicago, donde dará un discurso sobre sus propuestas económicas.

Una periodista preguntó al mandatario si Putin estaba más débil tras el motín armado, ante lo que el líder estadounidense contestó: "Sé que lo está, sí".



Además, ante otra pregunta, Biden dijo que es "difícil" saber cómo el motín ha afectado a Putin, pero consideró que "claramente está perdiendo la guerra" en Ucrania. "Está perdiendo la guerra en casa. Es un paria en todo el mundo", subrayó el presidente.



Biden, no obstante, recibió críticas porque, en una confusión, aseguró que Putin está perdiendo la guerra en Irak.



Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE

El Grupo Wagner es una compañía de seguridad privada rusa propiedad de Yevgueni Prigozhin, contratada por el Kremlin para la guerra de Ucrania.



Un grupo de militares del Grupo, liderados por Prigozhin, iniciaron una sublevación el pasado viernes y tras declararse en rebeldía ocuparon la ciudad de Rostov en el Don y enviaron cuatro columnas hacia Moscú.



Un día después, el propio líder del grupo Wagner anunció su retirada, tras la mediación del líder bielorruso Alekandr Lukashenko, y el retorno de sus combatientes a las bases permanentes.



Tras un acuerdo con el Kremlin, Prigozhin se trasladó a Bielorrusia y no podrá haber cargos contra él.



Prigozhin destacó el lunes en sus primeras declaraciones tras el fallido motín que solo buscaba salvar de la desaparición a la empresa militar privada y no cambiar el poder en Rusia.



El pasado lunes Biden afirmó que se mantuvo en contacto con los aliados "clave" de Estados Unidos para coordinar su respuesta y asegurarse de que el presidente ruso no les culpara de lo sucedido. Asimismo señaló que conversó el domingo con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

EFE