Biden sigue firme ante política migratoria y dobla meta de vacunación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves su nueva meta de inocular 200 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 para sus 100 días en el cargo, duplicando su promesa original.



"Hoy estoy fijando el segundo objetivo, y esto es para mi centésimo día en el cargo haber aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente", dijo Biden a los periodistas en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero. Los 100 primeros días de la administración Biden se cumplen el próximo 29 de abril.



La Casa Blanca anunció la implementación de un plan de 10.000 millones de dólares para corregir las desigualdades en el acceso a la vacuna anticovid, las cuales afectan particularmente a las minorías étnicas.



El objetivo es llegar a "las poblaciones más afectadas y más vulnerables, las poblaciones más expuestas al virus", dijo Biden.



Durante esta conferencia de prensa, el demócrata tocó varios temas. Por un lado, Biden dijo que tiene la intención de presentarse a la reelección para 2024. "Mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi expectativa", dijo Biden, de 78 años, a los periodistas cuando se le preguntó por su futuro político.



Comentó que es "un gran respetuoso del destino" y que no hace planes firmes con tanta antelación, pero que si se presenta en 2024, "esperaría plenamente" que la vicepresidenta Kamala Harris fuera de nuevo su compañera de fórmula.



Luego habló de Corea del Norte y Afganistán. En cuanto a las recientes tensiones con Pyongyang, que realizó recientemente una serie de pruebas con misiles, Biden señaló que su país responderá cualquier tipo de provocación. Al mismo tiempo señaló que los acercamiento diplomáticos con el régimen norcoreano estarán condicionados a un proceso de desnuclearización.

Joe Biden dijo que tiene la intención de presentarse a la reelección en 2024. Foto: AFP. Jim Watson

En el asunto de Afganistán dijo que es "difícil" cumplir con el retiro de tropas para el 1.° de mayo. Biden indicó este jueves que no tiene la intención de quedarse "mucho" tiempo en ese país.



"Va a ser difícil cumplir con la fecha del 1.º de mayo por razones tácticas. Es difícil sacar a esas tropas", señaló. Luego explicó que una retirada debe hacerse de una forma "segura y ordenada". "Nos vamos a ir, la pregunta es cuándo", agregó.



Entre tanto, otro de los temas que tocó Biden en su rueda de prensa fue la afluencia de migrantes en la frontera que tiene su país con México. Biden dice que "nada ha cambiado" en la frontera, donde se afronta una crisis migratoria por la llegada de menores inmigrantes.



El aumento de la inmigración y de los menores que llegan solos "pasa todos los años", apuntó el mandatario.



"Hay un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno —enero, febrero y marzo—" porque los migrantes "pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto", dijo.



Pero Biden indicó que el aumento del flujo migratorio había comenzado antes de su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. "No me disculparé por abolir políticas que violaron el derecho internacional y la dignidad humana", dijo.



Al asumir el cargo, el mandatario suspendió las deportaciones de migrantes por 100 días, presentó un proyecto de ley para ofrecer un camino a la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima hay en el país, y comenzó a admitir a algunos de los solicitantes de asilo que llevaban meses esperando en campamentos en México.



Biden consideró "halagadora" la idea de que atrajo a nuevos migrantes con su imagen de "buen tipo". Pero, para él, ese no es el motivo del aumento del flujo de migrantes, mayoritariamente provenientes de Centroamérica.



"La gente se va de Honduras, Guatemala, El Salvador ante todo por los terremotos, las inundaciones, la falta de alimentos y la violencia de las pandillas", dijo. En febrero, más de 100.000 migrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera sur estadounidense, incluidos casi 9.500 menores no acompañados, y estas llegadas se aceleraron aún más en marzo.



Las autoridades estadounidenses estaban a cargo de más de 15.000 jóvenes no acompañados hasta el martes, incluidos casi 5.000 en los puestos fronterizos que, según ellos mismos admitieron, no son aptos para niños.



Biden también dijo que Estados Unidos está permitiendo el ingreso de varias familias de migrantes porque México se niega a aceptar su regreso. "Estamos en negociaciones con el presidente de México, creo que veremos ese cambio", afirmó. "Todos deberían regresar".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE

