El presidente Joe Biden mantuvo su apoyo a Colombia al solicitar US $ 463 millones (aproximadamente ) para gastar en el país durante el año Fiscal 2023, que arranca en octubre del presente.

En 2021, tan pronto se posesionó, Biden había pedido para el país US $ 453 millones (aproximadamente) para invertir durante este año en curso. Es decir, su solicitud para 2023 es US $10 millones superior a la que hizo el año pasado, pero US $ 8 millones inferior a lo que finalmente aprobó el Congreso hace 10 días.



Noticia en Desarrollo...



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68