Joe Biden mantendrá, de momento, los aranceles impuestos a China

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al New York Times que mantendrá el acuerdo comercial de primera fase con China mientras realiza una revisión completa de la política de Estados Unidos hacia el país asiático, en consulta con aliados clave.



En declaraciones al columnista Thomas Friedman, Biden dijo que no cancelará de inmediato el acuerdo comercial que el presidente Donald Trump firmó con China a principios de este año.



"No voy a tomar ninguna medida de inmediato, y lo mismo se aplica a los aranceles (...) No voy a prejuzgar mis opciones", dijo Biden, según el periódico.



Biden le dijo a Friedman que primero realizará una revisión completa del acuerdo de primera fase y consultará con aliados tradicionales en Asia y Europa "para que podamos desarrollar una estrategia coherente".

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo comercial con China a inicios de este año. Foto: Kevin Dietsch. EFE

"La mejor estrategia para China, creo, es una que ponga a todos nuestros aliados (o al menos a los que solían estar) en la misma página (...) Para mí, será una prioridad en las primeras semanas de mi presidencia tratar de volver a la misma línea con nuestros aliados", aseguró Biden.



El yuan se debilitó frente al dólar inmediatamente después de la noticia. Como parte del acuerdo comercial firmado en enero, China acordó aumentar las compras de productos estadounidenses en 200 mil millones de dólares hasta 2021, pero el país no está cerca de cumplir esos objetivos.



Los datos más recientes hasta finales de octubre muestran que China solo compró alrededor del 44 por ciento de la cantidad prometida para este año. Tanto Estados Unidos como China mantuvieron aranceles sobre productos por valor de miles de millones de dólares después de la firma del acuerdo.

"Respeto mutuo"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró sus comentarios anteriores cuando se le preguntó sobre las opiniones de Biden. La portavoz Hua Chunying dijo a los medios de comunicación en Beijing este miércoles que la resolución de disputas comerciales con Estados Unidos requiere respeto mutuo de ambas partes.

Biden dijo que espera abordar las "prácticas abusivas" de China, incluido el "robo de propiedad intelectual, la venta de productos por debajo del precio de mercado y los subsidios ilegales a corporaciones", así como la "transferencia forzada de tecnología" de empresas estadounidenses a empresas chinas.



Estados Unidos necesita "influencia" para abordar el problema con China, dijo Biden en la entrevista, y agregó que, en su opinión, no la tienen todavía.



Para desarrollarla, Estados Unidos necesita un consenso bipartidista en el país, de modo que las inversiones dirigidas por el gobierno en investigación y desarrollo, infraestructura y educación compitan mejor con China, según el presidente electo.



BLOOMBERG

