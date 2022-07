Durante muchos años, al analizar la política de Estados Unidos en Oriente Próximo, parecía ineludible hacerlo especialmente según el tema palestino, evaluando qué tanta cercanía mostraba la administración de turno hacia ese tema, el apoyo a Israel o la equidistancia -verdadera o artificial- entre las partes.



Pero eso se terminó, por ahora al menos. Este miércoles 13 de julio, en horas de la tarde, el presidente Joe Biden arriba a Israel en su primera visita oficial desde que asumió su cargo. De Israel partirá el jueves de noche hacia Arabia Saudí y está claro de antemano que el foco central será precisamente el Golfo.



Concretamente, su acercamiento a Mohamed bin Salmán, gobernante en la práctica del reino saudí quien ha sido duramente criticado por la violación de derechos humanos en su país y por el asesinato del periodista saudí Jamal Khassoghi que se le atribuye haber ordenado.



“Este es el cambio dramático que la visita simboliza, el vuelco de una casi ruptura de relaciones con Riad al encuentro de ahora, lo cual deja en claro que valores y principios por un lado e intereses por otro”, dice a EL TIEMPO el Profesor Eytan Gilboa, experto en política de Estados Unidos en la Universidad de Bar Ilan y uno de los más destacados investigadores en el Instituto de Jerusalén para Estrategia y Seguridad.



Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE

“Y esto lo determina la situación interna en Estados Unidos, que no es sencilla, por el alto precio del petróleo, y que Biden quiere cambiar antes de las elecciones del 8 de noviembre en el Congreso”.

A propósito, Abdulla al-Junaid, destacado analista geopolítico de Bahréin, defensor de los Acuerdos de Abraham de su país y los Emiratos Árabes Unidos con Israel, dijo: “Diría ante todo que esta administración se está conectando personal y directamente con Oriente Próximo muy tarde, ya que pronto entrará en lo que suele conocerse en inglés como el ‘lame duck period’ o sea la parte de su gobierno en la que se le considera más débil, con menos capacidad para hacer cosas. Y ni que hablar del hecho que están las elecciones de mitad de período al Congreso”, dice a este diario.



“Desde el punto de vista de los socios regionales de Washington, esta visita a Oriente Próximo representaría una ventana de oportunidad para la administración Biden para garantizarse algún éxito en política exterior tras tantos fracasos en el plano interno y también en el internacional. Pero en qué medida esta visita logrará tender puentes y corregirlos, especialmente en el caso de Arabia Saudí, eso dependerá de lo que esta administración pueda ofrecer a Israel y Arabia Saudí. Y claro está que Irán estará en el centro de cualquier discusión”.

Biden se reunirá con el príncipe saudita, Mohamed bin Salmán. Foto: EFE

¿Y el tema de los palestinos?

Aunque Biden se reunirá con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás en Belén y seguramente formulará distintas declaraciones sobre la necesidad imperiosa que israelíes y palestinos vuelvan a negociar, el tema palestino no sólo no es el central en la agenda del viaje, sino que parecería que la propia administración norteamericana sabe que no es algo en lo que ahora se puede avanzar. A decir verdad, los propios palestinos no esperan nada al respecto.

“De esta visita no saldrá nada significativo”, estima Dimitri Diliani, activista político y social palestino, muy crítico de Israel, pero también de la Autoridad Palestina.



“Para el presidente de la Mahmud Abás, esta será una excelente oportunidad para tomarse una foto y decir a los palestinos y al mundo árabe que está vivo y activo. Biden por su parte, podrá alegar que es un líder mundial que hace cosas. Pero en la práctica, lo máximo que puede surgir de todo esto es la reanudación de la ayuda financiera”.



Mijael Milstein, director de la temática palestina en el Centro Dayan de estudios de Oriente Próximo y África en la universidad de Tel Aviv, sostiene que “las bajas expectativas son clarísimas y vienen de los propios palestinos, que en sus redes y medios dicen que no hay lo que esperar de Biden”.



Milstein anota que desde que asumió como Primer Ministro en Israel Yair Lapid, hace aproximadamente dos semanas, ha cambiado el tono y ha habido un intento de reanudar el contacto directo- aunque no negociaciones formales- con Mahmud Abás. “Pero no es al parecer un cambio de fondo, el gobierno es de transición, hay elecciones próximamente y no se puede avanzar ahora en nada”, dice a este diario.



“De todos modos, claro que es bueno que haya un contacto, eso siempre es mejor”.

Israel y Arabia Saudí

Una de las grandes preguntas del viaje actual, además de los intereses puramente norteamericanos sobre la producción petrolífera saudí, es en qué medida se anunciará la normalización pública de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. El hecho que Biden vuele desde Israel a Jeddah directamente es considerado un símbolo.



Formalmente, Arabia Saudí siempre aclaró que tendrá relaciones con Israel cuando se haya resuelto el conflicto con los palestinos, pero en la práctica, los palestinos ya no logran bloquear avances, aunque los limiten en cierta manera.



Israel se prepara para la visita de Joe Biden. Foto: AFP

“La condición es que se encuentre una fórmula para avanzar hacia la paz”, respondió el ya mencionado Abdulla al-Junaid al preguntarle este diario a cambio de qué Riad avanzaría con Israel. Eso es mucho menos comprometedor que cerrar un acuerdo, deja un mucho mayor margen de maniobra.



Pero lo que más preocupa a los países de la región, es la amenaza de Irán.



“Si se logra dar forma a una alianza de defensa entre Israel y los países árabes sunís, con varios de los cuales ya tiene paz, y si se suma Estados Unidos, el mensaje a Irán es clave. Le puede servir a Biden para convencer a Irán a volver de inmediato al acuerdo nuclear”.



Eso, sin embargo, es lo que en la región nadie quiere. En esta visita presidencial pues, hay alguna oportunidad y no pocas discrepancias aún por resolver.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALEN

