Joe Biden hace un llamado a la unidad al tomar las riendas de EE. UU.

Después de cuatro turbulentos años bajo la administración de Donald Trump, un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos comenzó este miércoles luego de que Joe Biden prestó juramentación como el presidente número 46 del país junto a Kamala Harris, que se convirtió en la primera mujer afroestadounidense que llega a la vicepresidencia.



En una jornada en la que primó un dispositivo de seguridad sin precedentes en Washington, debido a la tensión tras el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del expresidente Trump hace dos semanas, Biden mantuvo el tono de su campaña presidencial y de los últimos dos meses e hizo un llamado a la unidad, prometió hablar con la verdad e invitó a los estadounidenses a “restaurar el alma” de Estados Unidos.



Antes de asumir el cargo, el presidente demócrata, de 78 años y quien se convirtió en el hombre con más edad en asumir el poder en Estados Unidos, atendió una misa en la catedral de San Mateo.



En esta también estuvieron presentes Mitch McConnell, líder de los republicanos y hasta hace poco uno de los aliados más fieles de Trump; Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes; Chuck Schumer, líder de los demócratas en la Cámara Alta; y Kevin McCarthy, líder los republicanos en la Cámara Baja.



Además, en la ceremonia estuvo el exvicepresidente Mike Pence y su esposa. Trump, por su parte, no asistió a la juramentación de su sucesor, rompiendo la tradición que se sigue en el país.



Biden y Harris llegaron sobre las 11: 30 a. m. al Capitolio, donde los esperaban sus familiares y los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, acompañados de sus esposas, Michelle, Laura y Hilary, así como miembros de la Corte Suprema y legisladores tanto demócratas como republicanos.



Minutos antes de la juramentación, la cantante Lady Gaga, quien hizo campaña por Biden en 2020, cantó el himno nacional de Estados Unidos.



La primera en asumir las riendas fue Harris, quien vistió un abrigo violeta y puso sus manos sobre dos biblias –de una de sus amigas y otra del primer juez afroestadounidense– para juramentar frente a la jueza Sonia Sotomayor, única hispana que ha llegado a la Corte Suprema.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a su llegada a la Casa Blanca. Foto: Alex Brandon/AP Photo/Bloomberg

Luego fue el turno de la cantante Jennifer López, quien cantó dos canciones simbólicas para los estadounidenses: This Land Is Your Land (Esta tierra es tu tierra), compuesta por Woody Guthrie, y el clásico America the Beautiful. Al finalizar, López lanzó un mensaje en español. “Una nación, bajo un Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, afirmó.



Minutos más tarde, Jill Biden –esposa del nuevo presidente– sostuvo una biblia de 1893 en la que el líder demócrata posó su mano mientras el juez conservador de la Corte Suprema, John Roberts, lo convertía en el nuevo Comandante en Jefe de Estados Unidos.



Casi enseguida Biden pronunció su discurso de casi 20 minutos. “El deseo del pueblo ha sido escuchado. La democracia es preciosa, es frágil y ha prevalecido”, afirmó el nuevo mandatario frente al pequeño número de asistentes a la ceremonia, que estuvo limitado por seguridad y también por las restricciones que plantea la pandemia de covid-19.



El nuevo mandatario también recordó los hechos de hace dos semanas en el Capitolio. “Aquí estamos apenas unos días después de que una turba desenfrenada pensara que podía expulsarnos de este terreno sagrado (...). No sucedió, nunca sucederá, ni hoy, ni mañana, ni nunca”, aseguró el mandatario, quien además hizo un llamado tanto al Senado como al a Cámara de Representantes para trabajar juntos frente a los desafíos del país.

Biden pidió una plegaria por las 400.000 personas que han perdido la vida en el país por el virus, que ha dejado más de 24 millones de contagiados en Estados Unidos y que es un asunto al que el mismo Biden prometió darle prioridad durante los primeros días de su gobierno.



Luego de finalizada la ceremonia, Biden y Harris se dirigieron al Capitolio, donde el demócrata firmó sus primeros documentos como presidente antes de desplazarse al cementerio de Arlington junto a los Obama, Bush y Clinton. Allí, el nuevo presidente y su vicepresidenta rindieron honores a los militares estadounidenses caídos en combate frente a la tumba en homenaje al soldado desconocido.



Y de allí a la Casa Blanca en medio de un impresionante despliegue de seguridad. Una Casa Blanca ya desocupada de los Trump y donde comenzó a firmar muchos de los decretos que había prometido a lo largo de toda la campaña para enfrentar temas claves para el país.



Finalmente, Biden llegó en la tarde de este miércoles a la Casa Blanca caminando junto a la primera dama. Allí les contó a periodistas que el expresidente Trump le dejó “una carta muy generosa”. Sin embargo, el demócrata no reveló qué decía la misiva. “No voy a hablar del tema hasta que hable con él”, dijo. Trump, sin mencionar a Biden, le deseó al próximo gobierno “mucha suerte y mucho éxito” antes de partir rumbo a su residencia en Florida.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

