El presidente Joe Biden firmó este lunes un memorando en el que declara oficialmente a Colombia como Aliado Mayor Extra-Otán de Estados Unidos (MNNA, por su sigla en inglés), una categoría reservada para pocos países del mundo que confiere algunas ventajas en el sector de defensa y otros.



"Por la autoridad investida en mi como presidente por la constitución y las leyes de EE. UU., incluyendo la sección 17 de Acto para la Asistencia Extranjera de 1961, por medio de la presente declaro a Colombia Aliado Mayor Extra Otán de EE. UU. para los propósitos de este Acto y el Acto para el Control de Exportación de Armas", dice Biden en el memorando.



La designación de Colombia como MNNA se dio en tres tiempos. En primer lugar, Biden declaró su intención de declarar al país para esta categoría durante la visita del presidente Iván Duque a Washington el pasado 10 de marzo.



Luego Biden, a través de una misiva, notificó al Congreso de sus intenciones, que tenía un período de 30 días para hacer comentarios, un paso que se considera protocolario.



Y luego de concluido ese lapso, la declaración formal que fue presentada este lunes que se materializa con su publicación en el Registro Federal.



Reunión entre el presidente Iván Duque y el mandatario estadounidense Joe Biden. Foto: Presidencia de la República

Se trata, en cualquier caso, de una designación relevante que solo ha sido extendida a otros 17 países del mundo diferentes a los miembros de la Otán y que llega en un contexto muy particular dada la tensión mundial que desató la invasión rusa en Ucrania.

El MNNA, hay que aclarar, no contempla una cláusula de defensa mutua como sucede con los miembros de la Alianza Atlántica. En otras palabras, no compromete a EE. UU. a defender a Colombia en caso de una agresión externa.



Lo que sí otorga es una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países.



Entre ellas, la inclusión en programas de investigación y desarrollo con el Departamento de Defensa al igual que licencias para utilizar créditos del sistema financiero de EE. UU. para la compra o alquiler de equipos de defensa.



Así mismo, la participación en programas antiterrorismo, prioridad en la entrega de excedentes militares de EE. UU. que adquiera el país, préstamos de equipos y materiales para proyectos de investigación, acceso a tecnología aéreo espacial y entrenamiento recíproco.



Da la potestad, además, para que el país pueda almacenar elementos militares de EE. UU. que son parte de su reserva de guerra.



El MNNA fue creado en 1987 cuando el Congreso determinó que Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda podrían entrar en acuerdos de cooperación con el Departamento de Defensa, pese a no ser miembros de la Otán y le concedió el poder al Ejecutivo para designar a nuevos miembros.



Desde entonces, los demás países han ingresado a la lista por determinación presidencial. Actualmente, solo hay dos países de América Latina -Brasil y Argentina- que han sido designados como tal.



El resto de la lista la completan Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Bahréin, Filipinas, Tailandia, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez y Catar, que fue incluido a comienzos de este año por el presidente Biden.



Si bien Taiwán no hace parte del listado, cuenta con estos mismos beneficios desde el 2003.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

@sergom68

