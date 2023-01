La semana para el presidente Joe Biden y los demócratas en Estados Unidos lucía bien. El caótico regreso al poder de los republicanos a la Cámara de Representantes (que casi llegan a los puños durante el proceso de elección de Kevin McCarthy como presidente de este órgano del Congreso) dejó expuesto, y en carne viva, las profundas diferencias que hoy existen al interior del partido donde el avance de la extrema derecha ha puesto en jaque la misma gobernabilidad en esta poderosa rama del Legislativo.



Así mismo, la polémica por el caso del representante George Santos, un republicano que llegó a la Cámara en los comicios de noviembre pese a haber mentido de manera descarada en su hoja de vida, comenzaba a pesar como un ancla en la oposición mientras crecían las voces que pedían su renuncia. Y para cerrar con broche de oro la semana, aparecieron nuevas cifras del Departamento del Tesoro indicando que la inflación –cuyo alza el año pasado golpeó las aspiraciones electorales de los demócratas– había comenzado finalmente a caer en Estados Unidos de 7,1 en noviembre a 6,5 por ciento en diciembre gracias en parte al descenso de los precios de la gasolina.



Sin embargo, el buen momento para los demócratas y el presidente se tornó agrio tras el hallazgo de documentos clasificados en una oficina que utilizó Biden tras salir de la Casa Blanca (cuando era ‘vice’ de Obama) a comienzos del 2017 y en su residencia en Delaware. Aunque la información todavía es parcial, se trata de al menos 20 documentos que fueron hallados por los abogados del presidente mientras hacían una revisión de sus archivos personales.



El caso hizo recordar el proceso que se adelanta contra el expresidente Donald Trump luego de que el FBI encontró por lo menos 200 documentos –también con el sello de “clasificado”– en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. De hecho, a finales del año pasado, el Fiscal General, Merrick Garland, nombró a un Fiscal Especial para que se encargara de esta investigación y otras relacionadas con los años de Trump al frente de la presidencia.

Facebook Twitter Linkedin

Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos. Foto: EFE

Pero a las pocas horas, los republicanos, ya empoderados en la Cámara de Representantes, anunciaban una investigación sobre Biden y le exigían lo mismo a Garland, quien precisamente terminó nombrando este jueves a otro Fiscal Especial para que investigue al actual presidente. El tema es altamente explosivo pues los republicanos, ahora con la mayoría en la Cámara Baja, tienen el poder para elevar cargos de destitución contra el mandatario y forzar un juicio en el Senado.



Sobre la superficie, ambos eventos son muy parecidos. De acuerdo con el Acto para los Records Presidenciales, el cual se encarga del manejo de este tipo de información, todos los documentos de una administración saliente deben ser entregados al Archivo Nacional que se encarga de preservarlos y asegurarlos. La retención de dicho material, cuando un mandatario pasa a la vida civil, puede acarrear consecuencias legales dependiendo de las circunstancias. Y Garland, en ambos casos, estaba obligado a adelantar una pesquisa.



Pero una mirada más profunda, al menos de momento, revela también grandes diferencias. En el caso de Trump, el Archivo Nacional (AN) detectó desde la primavera del año pasado que muchos documentos no habían sido devueltos cuando abandonó la Casa Blanca.



Inicialmente, el AN recuperó 15 cajas y descubrió que incluían documentos con marcas de clasificación. El Departamento de Justicia, por su parte, recuperó registros adicionales luego de emitir una citación, pero halló evidencia de que Trump todavía tenía más.



Pero tanto Trump como sus asistentes tardaron meses en responder y bloquearon el trabajo de los investigadores, lo cual desencadenó la redada contra su residencia en Mar-a-Lago donde se hallaron casi 200 documentos adicionales.



Desde el comienzo, además, el expresidente ha dicho que fue una maniobra ilegal y que tras ellas hay una persecución política.



Facebook Twitter Linkedin

Expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Los abogados de Biden, por el contrario, informaron de inmediato a las autoridades del hallazgo y devolvieron la custodia de los documentos al día siguiente. Así mismo, el actual presidente dijo esta semana que desde el comienzo están cooperando plenamente y que el objetivo final es que todo documento clasificado esté en manos de las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad.



En otras palabras, aunque legalmente ambos procesos podrían acarrear sanciones, el caso de Trump es mucho más serio porque involucra, como mínimo, una posible obstrucción a la justicia.



Pero en la arena política –que es probablemente la más significativa en las actuales circunstancias– el desenlace podría ser muy diferente.



Los republicanos, de entrada, han catalogado de “hipócritas” tanto a Biden como a los demócratas por haber criticado a Trump frente a un caso muy similar. La situación, además, está siendo promovida como un claro caso de “partidismo judicial” que encaja en su narrativa de que los demócratas han usado los órganos de poder para atacar a los conservadores.



De hecho, esta misma semana, el nuevo liderazgo de la Cámara creó una nueva Comisión legislativa cuyo fin es investigar la instrumentalización de la justicia, y los casos de Biden y Trump se perfilan como primeros en su agenda.



Para Garland, además, las nuevas revelaciones contra Biden se van a tornar en todo un dolor de cabeza. Pese a que nombró a un Fiscal Especial precisamente para tomar distancia (en Estados Unidos el Fiscal General es nombrado por el presidente), sería muy difícil de justificar en términos políticos que Biden, por ejemplo, sea absuelto, pero Trump termine procesado, así legalmente eso sea lo correcto.



En especial porque el expresidente ya anunció su intención de aspirar a la candidatura del partido para las elecciones del 2024 y le quedaría fácil vender la idea de que hay una vendetta en su contra.



De paso, abre un nuevo flanco de ataque contra Biden, que apenas comenzaba a recuperarse, pero ahora tendrá que lidiar con una Cámara en manos de la oposición que promete no solo investigarlo a él sino a miembros de su familia.



Pero como dice la analista de The Washington Post Jennifer Rubin: los republicanos tampoco la tendrán fácil. “Están en una situación delicada por dos razones. Primero, si deciden obsesionarse con los documentos de Biden, es muy posible que no encuentren mayores irregularidades diferentes a que fueron retenidos por error, pero devueltos de inmediato. Y eso sería una pérdida de tiempo que los electores notarán”, afirma la analista.



En segundo lugar, sostiene Rubin, “porque si insisten en que lo del Presidente es muy serio, terminarían admitiendo que las acciones de Trump, agravadas por su propia obstrucción también lo son. Lo cual sería como darle un tiro el pie a la persona que puede ser su candidato para las elecciones”.



Lo más probable, al menos en lo político, es que a pesar a las diferencias entre ambos casos terminen “auto-anulándose” dado a que ninguno de los dos partidos le conviene que prosperen.



Lo cual es ganancia para Trump y sus aliados y un golpe para Biden y los suyos, que esperaban utilizar el incidente de Mar-a-Lago para torpedearlo en la campaña.

En lo judicial el asunto es a otro precio pues cada Fiscal Especial tendrá que llegar a su propia conclusión que luego llevarán a Garland para que este tome una decisión final. Y, dependiendo de cuál sea, podría tener profundas implicaciones políticas y electorales.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68