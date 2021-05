EE. UU.: ‘Diálogo es la forma de solucionar la situación en Colombia’

El colombiano Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se entrevistó dos veces esta semana con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que estuvo de gira en Washington buscando el respaldo de la administración demócrata y el Congreso estadounidense para la actual crisis que atraviesa Colombia.

La primera fue el miércoles, durante un encuentro privado en la residencia del embajador Francisco Santos.



La segunda, el viernes, cuando acompañó el encuentro entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y Ramírez en la sede del Departamento de Estado. Una cita que sin duda fue la más relevante en el Ministerio de la ahora Canciller.



En conversación con EL TIEMPO, González habla sobre ambos momentos y da sus impresiones con respecto al estado de las relaciones bilaterales y la difícil situación que vive el país.



Según el asesor, EE. UU. sigue pensando que el mejor camino que existe es insistir en el diálogo nacional que ha propuesto el presidente Iván Duque. Lo cual, dijo, respalda la administración demócrata.



Expresó, a su vez, confianza en la solidez de las instituciones colombianas para hallarle salida a la situación, pero fue enfático en que se debe respetar la protesta pacífica e investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. Fue igualmente claro al indicar que el vandalismo y la violencia son inaceptables y los responsables deben ser judicializados con todo el rigor de la ley.



Dijo, de paso, que los bloqueos no deben impedir el flujo de medicinas y alimentos a la población y dio a entender que EE. UU. vería con buenos ojos una visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Cuál es su balance de la visita de la Vicepresidenta y su reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken?

Fue muy positiva. El presidente Biden y Blinken, que lleva muchos años con él, tienen una larga historia con Colombia y su compromiso con el país, con el pueblo colombiano, es alto.

¿Cómo fue la discusión sobre el tema de las protestas sociales que se vienen presentando en el país?

Blinken dejó muy claro, y esa siempre ha sido nuestra posición, que los manifestantes deben tener el derecho a protestar de manera pacífica. Pero expresó su preocupación porque una minoría está usando esas marchas para instigar a la violencia y el vandalismo, y eso no se puede aceptar. Eso distrae de lo que la mayoría de los colombianos están reclamando.



También respaldó la iniciativa de diálogo nacional porque eso es lo que se necesita, un diálogo nacional. De hecho, hablamos sobre los paralelos que hay con los debates que tenemos acá mismo en EE. UU., como está sucediendo en otras partes de la región. Especialmente después de un año de encierro por la pandemia, y sobre cómo nos recuperamos económicamente, pero de una manera que beneficie a todos y no a unos pocos. Eso es muy importante. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero esa conversación hay que tenerla.

Entiendo que también hablaron sobre la situación con Venezuela...

Hay interés, además, por vacunar a la población venezolana, pues muchos de ellos se están moviendo hacia la frontera con EE. UU. y en eso también queremos trabajar.

TWITTER

Sí. Blinken resaltó, y en eso venimos insistiendo, que nosotros apoyamos una salida negociada y pacífica a la crisis humanitaria que lleve a elecciones justas y libres. Colombia es uno de los países más afectados por esa crisis, y por eso nos interesa consultar y hablar de manera permanente y activa con las autoridades colombianas sobre este tema.

Uno de los objetivos centrales en la visita de la Vicepresidenta era obtener el compromiso de EE. UU. para que le done o venda vacunas anticovid. ¿Llegaron a algún tipo de compromiso en ese frente?

De ese tema se habló. El presidente Biden ha dicho que quiere compartir vacunas con otros países. Esa estrategia va a estar muy enfocada a la región de las Américas, dada la proximidad con EE. UU. No se entró en detalles específicos sobre ello. Cuando lo anunciemos se darán a conocer los pormenores.



Pero la Vicepresidenta sí nos expresó cuáles eran los retos que tenían, y hay buena voluntad y gran interés en trabajar juntos. Hay interés, además, por vacunar a la población venezolana, pues muchos de ellos se están moviendo hacia la frontera con EE. UU. y en eso también queremos trabajar.

¿Cuándo se podría definir esto?

Se habló de la próxima Cumbre de las Américas y hay coincidencia en que la pandemia debe ser el tema central, pero se invitó a Colombia para que ayude a definir cuáles son los temas más importantes que se deben trabajar. Quedó sobre la mesa una invitación para que el secretario Blinken vaya a Colombia, pero no se definió una fecha.

¿Qué opina de los bloqueos que hay en diversas ciudades del país y que han afectado el empleo, así como el suministro de alimentos y elementos de salud?

Es importante que se respete la protesta pacífica y que los que violen la ley sean enjuiciados. Las fuerzas de seguridad deben seguir las normas.

TWITTER

Las fuerzas de seguridad tienen un criterio sobre el uso de la fuerza, pero se deben respetar los derechos de quienes se manifiestan y se tienen que investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos que se presenten. Quienes rompan la ley deben ser sujetos a los procesos legales que corresponden.



Colombia tiene instituciones fuertes, y confiamos en la habilidad de ellas para manejar el debate actual que hay en el país. Es importante que se deje entrar la comida y otros insumos a las ciudades, pero se deben respetar los derechos humanos y la protesta pacífica. La Vicepresidenta nos aseguró que tiene el compromiso de investigar todas las acusaciones y que van a permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es una crítica, sino la obligación que tienen todas las democracias.

Pero hay sectores en el país que creen que los bloqueos están violando los derechos humanos de la mayoría y que deben ser levantados. ¿Usted qué opina?

Es importante que se respete la protesta pacífica y que los que violen la ley sean enjuiciados. Las fuerzas de seguridad deben seguir las normas. Pero insistimos en que el diálogo nacional es la forma de solucionar la actual situación. En EE. UU. , cuando hay protestas, muchas involucran una acción directa donde hay bloqueos pacíficos. Pero, aun así, el suministro de comida y medicinas es algo que se debe asegurar. La Policía, sin embargo, tiene que respetar los derechos de los manifestantes a expresarse.



-SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68