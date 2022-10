El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo está ahora más cerca del Armagedón desde la Guerra Fría. "Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera en que han ido hasta ahora", aseguró el mandatario en un evento este jueves, en Nueva York.



(Lea también: Biden reaviva debate por la marihuana y perdona a condenados por posesión).

No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón FACEBOOK

TWITTER

Biden se refirió al presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiendo que lo conoce “bastante bien”, y que no bromea al decir que podría utilizar armas nucleares o biológicas porque sus fuerzas armadas no están dando el rendimiento esperado.



Así mismo, el presidente de Estados Unidos mencionó: "No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón".

Vladimir Putin se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar una salida. Esto, debido a la reciente contraofensiva del ejército ucraniano, que está recuperando territorios ganados por Rusia y acorralando a un ejército que se está debilitando. Debido a esto, probablemente Putin esté buscando soluciones que le permitan salvar la cara, indicó Biden.

Referencia a la Guerra Fría

El presidente Biden comparó la situación actual con la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, debido a las tensiones internacionales vividas en la actualidad, pero ¿qué fue la crisis de los misiles?



La crisis de los misiles, conocida en Cuba como la "crisis de octubre", tuvo lugar en octubre de 1962: Estados Unidos descubrió el 15 de ese mes que la Unión Soviética había instalado en Cuba 42 misiles con ojivas nucleares de alcance medio apuntando a su territorio, y el entonces presidente, John F. Kennedy, lo denunció públicamente el día 22.



Al límite de un enfrentamiento nuclear, Kennedy y el entonces líder soviético, Nikita Kruschev negociaron contra el reloj una solución para la crisis mediante un cruce de cartas entre el 25 y el 28 de octubre de 1962. Los cubanos prácticamente se enteraron del acuerdo por la prensa, a pesar de que la entente incluía el desmantelamiento y salida de los misiles de su territorio, así como el retiro de 56 misiles de Estados Unidos situados en Irán y Turquía (países cercanos a la Unión Soviética).



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de EFE