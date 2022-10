El presidente Joe Biden prometió este martes que su principal prioridad legislativa para el 2023 será la aprobación de una ley que proteja el derecho al aborto en Estados Unidos.



Aunque se trata de un tema cercano al corazón del presidente demócrata, es evidente que su promesa está atada a un objetivo electoral sin el que ese propósito sería posible: retener las mayorías legislativas en las próximas elecciones de mitad de término previstas para este 8 de noviembre.



Durante el verano, la Corte Suprema de Justicia, hoy compuesta por una clara mayoría conservadora (seis entre los nueve jueces), dejó sin vigor Roe Vs. Wade, una mítica decisión de esta misma corte en 1973 que legitimó el aborto en Estados Unidos dándole protecciones constitucionales.



La sentencia de la actual Corte dejó en manos de los estados la decisión sobre cómo proceder frente al polémico tema. Desde entonces, más de 20 estados, todos controlados por los republicanos, han aprobado leyes que prohíben o restringen severamente el derecho al aborto.



Algunos incluyen fuertes sanciones para doctores o personas que asistan en la práctica y, en contados casos, castigo contra las mismas mujeres que se sometan al procedimiento.



Pero la decisión de la Corte y las movidas posteriores en estos estados resucitaron las perspectivas electorales de los demócratas, que se veían muy mal a comienzos de año gracias a la baja popularidad de Biden y una creciente inflación que ha golpeado el bolsillo de los estadounidenses.



Desde entonces, los candidatos demócratas a la Cámara, el Senado y las gobernaciones en juego han orientado sus campañas a la defensa de este derecho, que resuena mucho entre las mujeres y los votantes independientes.



La idea del presidente es aprobar una medida que "codifique" el derecho al aborto a nivel nacional. Por tratarse de una ley del Congreso, los estados tendrían que ajustar sus legislaciones a la nueva norma que, por supuesto, también sería revisada por la Corte Suprema para determinar su constitucionalidad.



Pero si los demócratas pierden las elecciones, aunque solo en una de las dos Cámaras, el avance de la ley sería imposible pues la oposición republicana es casi total.

Activista participan en la "Marcha por la vida", un evento anual que marca el aniversario del caso Roe v.Wade (1973), que por sentencia de la Corte Suprema legalizó la aborción en los Estados Unidos. Foto: Saul Loeb / AFP

Aún preservando la mayoría, el camino de lo propuesto por Biden no está garantizado. Bajo las reglas actuales del Senado, se requieren 60 votos entre 100 para que un proyecto pueda avanzar. Actualmente los demócratas sólo poseen 50 curules y, en el mejor escenario, podrían alcanzar 52 en estas elecciones.



Biden ha coqueteado con la idea de cambiar el reglamento para que los proyectos puedan avanzar por mayoría simple. Pero se trata de una apuesta riesgosa pues tarde o temprano estarán en la oposición y los republicanos usarían el precedente para avanzar su agenda sin oposición.



En todo caso tampoco es claro si el énfasis en el aborto será suficiente para preservar las mayorías durante un ciclo electoral que no les es favorable. De entrada porque históricamente el partido en el poder suele perder escaños en las elecciones de mitad de término. Dada la mayoría mínima que hoy ostentan (empate en el Senado y solo 8 curules en la Cámara) todo apunta que podrían perder al menos una de las dos Cámaras.



Pero a eso se suma el mal momento económico que vive el país, un tema que suele pesar y mucho, cuando los estadounidenses acuden a las urnas.



En septiembre, justo después de la decisión de la Corte en Roe. Vs Wade, el panorama pareció mejorar para los demócratas. En el llamado sufragio genérico, que es el que mide la preferencia de los votantes entre republicanos y demócratas, las encuestas les daban una ligera ventaja de dos puntos.



Esta semana, sin embargo, el New York Times y el Siena College publicaron una nueva muestra que sugiere un nuevo cambio en la marea electoral. De acuerdo con el sondeo del Times un 49 por ciento de los votantes ahora dice que escogerá a republicanos frente a un 45 por ciento que se inclina por demócratas.



Así mismo, tanto la inflación como la economía aparecen como los dos temas que más preocupan a los estadounidenses (un 44 por ciento los ubicó de primeros). Y, entre estos, dos tercios o más confía en que los republicanos están más capacitados para sacar al país de esta crisis.



De hecho, la mayoría de analistas coincide en que los demócratas perderán la Cámara mientras que el control del Senado pende de un hilo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON