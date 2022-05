El presidente Joe Biden afirmó este lunes que Estados Unidos defenderá militarmente a Taiwán si China invade la isla autónoma, y advirtió que Pekín "coquetea con el peligro".



"Es el compromiso que asumimos", dijo Biden en Tokio cuando se le preguntó si Estados Unidos intervendría militarmente contra Pekín en caso de intento chino de tomar por la fuerza el control de Taiwán.



China considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país, por la fuerza si es necesario.



"Estamos de acuerdo con la política de una sola China, y hemos firmado por ella (...), pero la idea de que Taiwán deba ser tomada por la fuerza no es apropiada", agregó Biden, que efectúa su primera gira en Asia como presidente de Estados Unidos.



"China coquetea con el peligro en estos momentos volando tan cerca (de Taiwán) y con todas las maniobras que efectúa", continuó.



Joe Biden vinculó la situación de Taiwán con la de Ucrania y firmó que Rusia "tiene que pagar un precio a largo plazo" por su "barbarie en Ucrania". "No se trata solo de Ucrania", afirmó Biden.



"Si no se mantienen las sanciones en muchos aspectos, ¿qué señal enviaríamos a China sobre el costo de un intento de tomar de Taiwán por la fuerza?", se preguntó.



Poco después de las declaraciones de Biden, China afirmó que está dispuesta a defender sus intereses nacionales en Taiwán e instó a "no subestimar" su determinación.



"Nadie debería subestimar la firme determinación, la firme voluntad y capacidad del pueblo chino de defender la soberanía nacional y la integridad territorial", dijo a los periodistas el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.



"La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China", agregó el vocero.