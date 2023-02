El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó "por ahora" enviar cazas F-16 a Ucrania, como le ha pedido su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.



"No necesita F-16 ahora", dijo Biden en una entrevista en la cadena ABC emitida este viernes.



El mandatario argumentó que, de momento, no existen motivos lógicos para enviar los cazas, de acuerdo al criterio de los líderes militares de EE.UU..



Este viernes, cuando se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, el Departamento de Defensa estadounidense anunció el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 2.000 millones de dólares que incluye misiles HIMARS, munición de artillería y drones.



Además, el Gobierno del demócrata anunció una miríada de nuevas sanciones económicas y diplomáticas a ciudadanos y empresas rusas.

Todas estas medidas ponen el broche final a una semana que empezó con una visita sorpresa del propio Biden a Kiev, donde se reunió con Zelenski para expresarle su apoyo sin fisuras.



Los dos líderes se reunieron en el Palacio Mariinsky de la capital ucraniana y, posteriormente, comparecieron ante la prensa.



"Un año después, Kiev sigue en pie. Ucrania sigue en pie y la democracia sigue en pie. Estados Unidos permanece a su lado y el mundo entero permanece a su lado", proclamó Biden, rodeado de banderas estadounidenses y ucranianas.



