El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves en su primera declaración pública desde el derribe del globo "espía", y los tres objetos voladores no identificados, que no dudará en derribar cualquier objeto aéreo que amenace la seguridad nacional.



"Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad de los estadounidenses, lo derribaré", advirtió Biden días después de ordenar el derribo de un globo chino y de otros tres objetos volantes no identificados.



(También: Globos de espionaje chinos: de qué están hechos y cómo funcionan)



El presidente estadounidense también mencionó que tiene previsto hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre el globo "espía" que ordenó derribar el 4 de febrero, pero adelantó que no le pedirá disculpas por abatirlo.

"Espero hablar con el presidente Xi y quiero llegar al fondo de este asunto. Pero no voy a pedir disculpas por abatir ese globo", afirmó el mandatario en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.



Biden avisó además de que no dudará en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense.



El globo "espía" chino fue localizado a finales de enero en el espacio aéreo estadounidense y fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero. Llevaba días sobrevolando varias zonas del país, como el estado de Montana (noroeste), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en Estados Unidos.



Por su parte, el Gobierno chino ha asegurado que el globo entró en el espacio aéreo estadounidense al desviarse por error de su trayectoria y afirma que se usaba para fines meteorológicos, no de espionaje.



El mensaje del presidente estadounidense fue transmitido por medios nacionales y difundido en redes sociales.

Tune in as I deliver remarks on the United States’ response to recent aerial objects. https://t.co/b6BLPQsa62 — President Biden (@POTUS) February 16, 2023

Además del globo "espía", Estados Unidos ha derribado en la última semana otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, cuyo origen están investigando las autoridades estadounidenses y canadienses.



Biden dijo que esos últimos objetos voladores no parecen tener ningún vínculo con el globo "espía" chino y que, de hecho, la inteligencia de Estados Unidos cree que eran "probablemente globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas" o de investigación que se dedican a estudiar fenómenos meteorológicos o hacer otras investigaciones científicas.



(Le recomendamos: Venezuela designa oficialmente a Carlos Martínez como embajador en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica aclaró que los nuevos hallazgos no tienen relación con el globo espía chino Foto: AFP

El presidente añadió que no ha habido un incremento de objetos voladores en el espacio aéreo de EE. UU. y atribuyó el reciente derribo de esos objetos a unos cambios en la frecuencia de los radares que hicieron las Fuerzas Armadas tras detectar el globo "espía" chino.



Para abordar esta situación, Biden ha dicho que su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, está elaborando unas nuevas reglas sobre detección de objetos voladores para incorporarlas a la estrategia de defensa nacional.



Tras años de tensiones con el Gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Biden y Xi se reunieron por primera vez como presidentes el año pasado en el G20 en Bali en un intento de rebajar las tensiones y evitar que rivalidad entre las dos potencias desemboque en un conflicto abierto.



Sin embargo, el descubrimiento de los "globos espía" ha revivido las tensiones y llegó a provocar la suspensión de una viaje a China que tenía previsto hacer el secretario de Estado, Antony Blinken.

REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

Con información de AFP y EFE

EL TIEMPO

Más noticias