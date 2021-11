Joe Biden critica que China y Rusia no estén en la COP26

El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó este martes a los dirigentes de China, Rusia y Arabia Saudí por no haber participado en la cumbre de líderes de la COP26 y consideró que la ausencia del presidente chino, Xi Jinping, "es un gran error".



"Dije que China, Rusia y Arabia Saudí no hayan aparecido era un problema (...) Nosotros hemos venido y hemos tenido un profundo impacto en la forma en que el resto del mundo ve a Estados Unidos en su papel de líder. Es un gran error de

China", dijo Biden en una rueda de prensa en Glasgow (Escocia).



El estadounidense aseguró que los demás países miran a China y "se preguntan qué valor añadido está aportando", ya que, a su juicio, "han perdido la capacidad de influir en el mundo y en la COP, al igual que Rusia".

El mandatario chino, Xi Jinping, en la reunión virtual con Rusia. Foto: AFP / Sputnik / Alexey NIKOLSKY

"¿China trata de tener, comprensiblemente, un nuevo papel como líder mundial y no aparece por aquí? ¡Vamos! Es el asunto más importante para la comunidad internacional, de Islandia a Australia, y se van... Lo mismo con (Vladímir) Putin y

Rusia. La tundra está ardiendo, literalmente. Tienen graves problemas climáticos (...) y no tienen voluntad de hacer nada", agregó.



Pese a todo, volvió a descartar un conflicto armado con China, preguntado por los periodistas sobre el deterioro de las relaciones entre las dos superpotencias en los últimos meses.

En una intervención muy crítica con los líderes que no han viajado a Glasgow para participar en la cumbre del clima, a la que sí asistieron unos 120 líderes mundiales, reconoció que está "preocupado" por el medioambiente y pidió "hacer más".



"Pero soy optimista (...) Lo que siento es que las poblaciones de cada uno de nuestros países tienen diferentes perspectivas de las que tenían en la COP25 (...) De pronto la gente ve estas cosas pasando y nunca pensaron que pasarían", añadió.



"No se me ocurren dos días en los que se haya conseguido más sobre el clima que en los dos últimos", aseguró, antes de recordar el compromiso impulsado por Estados Unidos para reducir en un 30 % las emisiones de metano para el final de la década, que demuestra, a su juicio, el liderazgo de su país.



Y Biden utilizó su última comparecencia antes de viajar de vuelta a su país para reafirmar que "Estados Unidos ha vuelto", como ya proclamó en la cumbre del G7 celebrada el pasado junio.

Las respuestas de Moscú y Pekín a Biden

China y Rusia, primer y quinto mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero, afirmaron el miércoles tomarse en serio la emergencia climática, respondiendo a críticas del estadounidense Biden en la COP26.

El presidente ruso Vladimir Putin. Foto: EFE / EPA / GRIGORY SYSOYEV

"No estamos de acuerdo" con las acusaciones de Estados Unidos, afirmó desde Moscú el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Y aseguró que Rusia está tomando acciones contra el cambio climático "coherentes, reflexionadas y serias".



"Los actos hablan más que las palabras", respondió desde Pekín un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, fustigando las "palabras vacías" del presidente estadounidense.



Cancelada el año pasado debido a la pandemia de covid-19, la COP26 de Glasgow tiene la difícil misión de desarrollar los compromisos adoptados en el Acuerdo de París de 2015, que fijó como gran objetivo internacional limitar el calentamiento del planeta a +1,5ºC respecto a la era preindustrial.



Sin embargo, los científicos advierten de que con las medidas actuales la Tierra se dirige más bien hacia un aumento de +2,7ºC que conllevaría caóticas consecuencias entre sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y el surgimiento de millones de refugiados climáticos.



EFE Y AFP

