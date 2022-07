El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el lunes a su predecesor, Donald Trump, por no haber actuado durante el asalto al Capitolio que calificó de "infierno medieval". El mandatario apuntó que a Trump "le faltó coraje" para frenar a los manifestantes.



"Los valientes agentes del orden fueron víctimas de un infierno medieval durante tres horas, chorreando sangre, rodeados de matanza, cara a cara con la multitud enloquecida que creía las mentiras del presidente derrotado", dijo Biden al margen de una conferencia de una organización de jefes policiales afroestadounidenses.



"Durante tres horas, el derrotado expresidente de Estados Unidos vio cómo sucedía todo, sentado, en la comodidad del comedor privado junto al Despacho Oval", dijo.



"La policía fue heroica ese día. A Donald Trump le faltó valentía para actuar", dijo Biden, y agregó: "No se puede estar a favor de la insurrección y de la policía. No se puede estar a favor de la insurrección y de la democracia. No se puede ser proinsurrección y proestadounidense".



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Kobi Wolf/Bloomberg

Desde la Casa Blanca se reprochó también este lunes la pasividad de Trump aquel día.



"Tenía una decisión que tomar, posicionarse junto al cumplimiento de la ley o junto a la turba, y sus acciones hablan por sí mismas", apuntó la portavoz, Karine Jean-Pierre, criticando que el entonces presidente se limitara solo a ver lo que sucedía.



Las críticas a Trump se hacen eco de la conclusión del comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.



El pasado jueves ese comité acusó al expresidente en horario de máxima audiencia de haberse negado a parar o condenar la violencia.



En dicha audiencia, se probó que Trump decidió no frenar de forma inmediata el ataque porque le convenía y en su lugar pasó la tarde viéndolo por televisión, hasta que tres horas después, ante los ruegos de su círculo cercano, emitió un mensaje en el que les dijo que se fueran.

Partidarios del presidente de Estados Unidos, Trump, en la Rotonda del Capitolio después de violar la seguridad del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, 6 de enero de 2021. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

Biden ha elogiado a la policía en un momento en el que los republicanos le reprochan el aumento de la violencia en el país y a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se estima que el Partido Demócrata saldrá perjudicado.

*Con información de AFP y EFE

