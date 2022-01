El presidente de EE. UU. Joe Biden, sopesa desplegar varios miles de soldados , buques de guerra y aviones en países aliados del Este europeo y las naciones bálticas, con una implicación militar mayor en la crisis de Ucrania, en cuya frontera Rusia concentra decenas de miles de tropas, informa este lunes The New York Times.



El rotativo neoyorquino en su edición digital, que cita fuentes de la Administración norteamericana, señala que lo que el mandatario estadounidense decida esta semana puede significar un cambio de importancia en su política respecto a Rusia, en la que asegura ha mantenido la contención frente al temor de una invasión rusa de su vecino.



La decisión de abandonar la política de evitar la confrontación con Moscú, agrega el rotativo es atribuible al escaso progreso en las conversaciones diplomáticas y al aumento de las acciones intimidatorias del presidente ruso, Vladimir Putin.



En la reunión del sábado en la residencia presidencial de Camp David, los altos responsables del Pentágono ofrecieron las alternativas militares, incluida la aproximación de efectivos a Rusia, según las citadas fuentes, que cifraron entre 1.000 y 5.000 los soldados a movilizar en países del Este.



Esa opción, precisa el diario que indica que los funcionarios pidieron el anonimato, incorpora la posibilidad de aumentar el número de tropas si la situación empeora.



Este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, amenazó con una respuesta "ágil y severa" si "una sola fuerza adicional rusa" entra en territorio ucraniano de forma agresiva, tras la confusión generada esta semana por las palabras de Biden.



"Si una sola fuerza adicional rusa entra en Ucrania de forma agresiva, se producirá una respuesta ágil, severa y unida por parte de Estados Unidos y de Europa", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con el canal CNN.



Las palabras de Blinken se producen después de que el jueves el propio Biden tuviese que aclarar que cualquier tipo de incursión rusa en territorio ucraniano será considerada "una invasión", tras la confusión que había generado anteriormente al insinuar que Washington matizaría las consecuencias ante una ocupación de menor escala.

Antigua instalación militar en el pueblo de Vesyoloye, en el este de Ucrania. Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Rusia tacha de 'rara' la reducción de le embajada de

EE. UU. en Kiev

Rusia calificó este lunes de "rara y poco inteligente" la agenda de Estados Unidos, al comentar la decisión de Washington de evacuar a las familias de sus diplomáticos y a parte de éstos de Ucrania.



"La agenda político-informativa de ellos (Estados Unidos) es rara, poco inteligente", afirmó este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en declaraciones a la emisora de radio Eco de Moscú al contestar una pregunta sobre la evacuación de los diplomáticos estadounidenses.

Embajada de Estados Unidos en Kiev (Ucrania). Foto: EFE

Según Zajárova, las publicaciones en Estados Unidos "no aciertan una". "Todo comenzó con el New York Times, que escribió sobre la supuesta evacuación de nuestra embajada (en Kiev)", dijo la portavoz. Subrayó que la misión diplomática rusa en la capital ucraniana "trabaja normalmente".



Zajárova explicó que efectivamente antes de Año Nuevo de Ucrania se marcharon familiares de diplomáticos rusos "Algunos se fueron, otros se quedaron", señaló.



La portavoz recalcó que "esto suele ocurrir particularmente en vísperas de Año Nuevo" y recordó que "la situación en torno las representaciones rusas en Ucrania se viene agravando desde hace años", algo que Moscú denuncia "literalmente cada mes".



A su vez, Ucrania consideró "prematura y de "excesiva cautela" la decisión de EE. UU. de ordenar la salida del país de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizar la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia.



En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EE. UU., en la que también recomienda a todos los estadounidenses que estén en Ucrania que salgan del país.



La diplomacia ucraniana afirma que "no ha habido cambios radicales en la situación de seguridad recientemente", porque "la amenaza de nuevas oleadas de agresión rusa se ha mantenido de forma constante desde 2014, y la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera estatal comenzó en abril del año pasado".



EFE

