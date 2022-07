Los síntomas de covid-19 del presidente Joe Biden mejoraron durante la noche después del primer día completo con el medicamento Paxlovid de Pfizer Inc., dijo su médico.



"El presidente está totalmente vacunado y recibió dos refuerzos, por lo que anticipo que responderá favorablemente, como lo hacen la mayoría de los pacientes con máxima protección", dijo el médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, en una nota publicada en línea.



"No ha habido nada en el curso de su enfermedad hasta ahora que me dé motivo para cambiar esa expectativa inicial".



Biden tuvo fiebre leve el miércoles por la noche, 37,4 grados Celsius, que "respondió favorablemente" después de tomar paracetamol, escribió O'Connor.



Biden dio positivo para coronavirus el jueves e informó de síntomas leves que incluían secreción nasal, tos seca y fatiga.



El presidente, de 79 años, está tomando el tratamiento Paxlovid de Pfizer Inc. para la enfermedad y está aislado en la residencia de la Casa Blanca.



A pesar de su enfermedad, el presidente mantiene una agenda de reuniones virtuales.



El viernes, la Casa Blanca dijo que recibiría su informe de seguridad diario y luego se reuniría con su equipo económico sobre los esfuerzos para bajar los precios de la gasolina para los estadounidenses y con altos asesores para discutir las prioridades legislativas.



Biden regresó recientemente de un viaje a Medio Oriente donde se reunió con líderes regionales, incluido el príncipe heredero saudi Mohamed Bin Salman, para hablar sobre la producción de petróleo.

Joe Biden recibiendo su segunda dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech contra el covid-19. Foto: AFP

Durante el viaje, el presidente abrazó y saludó con regularidad a líderes y dignatarios extranjeros sin llevar mascarilla, a pesar de que la Casa Blanca dijo que sus médicos recomendaron mejorar los protocolos de seguridad por la preocupación de la variante BA.5 del virus, más transmisible, que se está propagando ampliamente.



Los médicos de la Casa Blanca han dicho que, a pesar de su edad, Biden tiene un bajo riesgo de enfermedad grave.



Está relativamente en forma y completamente vacunado contra el covid-19, incluyendo dos vacunas de refuerzo.



El jueves, el presidente publicó un video desde un balcón de la Casa Blanca en el que decía que sus "síntomas son leves".



"Realmente aprecio las preocupaciones, pero me estoy bien, trabajando mucho", dijo

Biden.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de BLOOMBERG

