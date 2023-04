A sus 71 años, Eloise camina unos siete kilómetros diarios en un parque de Houston, y cree que Joe Biden, de 80 años, tiene energía para un nuevo mandato en Estados Unidos. Aunque los más jóvenes no piensan lo mismo.



"Soy una persona mayor. Muchas veces la gente habla sobre la edad de Biden, que no puede hacer esto o aquello. Pero creo que es lo suficientemente competente para el puesto. Lo ha hecho bien, es honesto, íntegro. Necesitamos que continúe" asegura Eloise Wilson.



Biden, quien este martes anunció que competirá por un segundo mandato como candidato demócrata en los comicios de 2024, obtuvo 81 millones de votos para su elección en 2020, la mayor cantidad lograda por un candidato presidencial estadounidense. Pero no todos están convencidos de mantenerlo en la Casa Blanca.

"Está un poquito viejo", comenta Laura Miranda, de 31 años de Nueva Jersey, sobre el presidente, quien es el gobernante de mayor edad en Washington y tendría 86 años al final de su segundo mandato.



"Pero no sé quién más podría ser", el candidato dice refiriéndose a la escasez de otros aspirantes demócratas que se han presentado para enfrentarse a posibles retadores republicanos.



"Puede que tenga buena salud ahora, pero quién sabe, dentro de seis años cómo estará", considera Steven Hjupp, de Connecticut.

"Es una situación sombría", cree, sobre los esfuerzos de los demócratas contra sus posibles rivales republicanos, como la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis y el propio Donald Trump, quien ya anunció su candidatura.



"Me parece grandioso. Creo que tiene coraje, considerando sus 80 años. Pero él está bien y creo que [Barack] Obama le marcó el ritmo. Además, Joe ha estado en política por bastante tiempo. ¿El tiempo está de su lado? No lo sé", considera Aisha Smith, de 42 años, en Houston, Texas.



🇺🇸 | AHORA: El presidente Joe Biden anuncia con este vídeo que se presenta formalmente a la reelección para las presidenciales de EEUU del 2024.pic.twitter.com/UOLzrf8iL7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 25, 2023

Algunos votantes que aprueban el trabajo de Biden en los últimos dos años, durante los cuales el presidente ha tenido que hacer frente al covid, la guerra en Ucrania, la inflación y las disputas por el aborto, expresaron su preocupación después de que anunció su campaña de reelección.



"Quedé un poco decepcionado", dice el ejecutivo de finanzas de Nueva Jersey Mike Stroube, sobre el video de lanzamiento de la campaña de Biden. "Ciertamente esperaba que tuviéramos un candidato del Partido Demócrata que tuviera la oportunidad de tener éxito en la carrera, pero no confío en que Biden sea ese candidato", agrega el hombre de 60 años.

La carrera presidencial de 2024 en Estados Unidos podría ser la misma que las anteriores elecciones, en las que ganó el demócrata Joe Biden con un total de 81 millón de votos. Foto: AFP

Un candidato viable

"La edad es un problema (...) Desearía que pudiéramos tener un candidato viable más joven para presidente. No sé si son buenas o malas noticias. Pero no tenemos tantas alternativas más jóvenes porque el Partido Demócrata ha hecho un mal trabajo cultivando liderazgo más joven", comenta el bombero James Everett Newman, de 34 años, en un parque de Houston.



"Me gusta lo que ha hecho Biden. Creo que ha hecho un muy buen trabajo", dice por su parte Roger Tilton, un jubilado de 72 años, en Washington. Aún así, cree que es hora de que Biden se retire.



"Personalmente, desearía que no volviera a postularse", dice. "Mentalmente no soy tan agudo como lo era hace 20 años, y no hay forma de que él tampoco lo sea", comenta Tilton.



"Mientras esté sano y pueda comprender y usar su cabeza como se supone que debe hacerlo, la edad no es un factor", considera Rodney Grimes, de 59 años, partidario de Biden en Nueva York.

Joe Biden. Foto: AFP

Posturas en contra

Para los republicanos, los sentimientos sobre Biden son mucho más claros. "Creo que es una idea terrible" que se postule nuevamente, dice Riva Fernández, de 54 años, en la ciudad costera de Fort Lauderdale, Florida.



"Realmente espero que DeSantis gane (...) "Él es el hombre", asegura.



"Él [Biden] ni siquiera debería estar en el cargo ahora. El 50 por ciento de su propia gente no quiere que se postule de nuevo. Porque arruinó la economía, todo lo que Trump arregló, él lo destruyó", considera Ted, un hombre de 69 años desde Houston, respecto de los problemas de inflación y crisis económica en el país.



También en Houston, aunque James Everett tiene reparos con la edad de Biden, cree que si no hay más remedio, votará por el.



"Prefiero un candidato más joven, pero no voy a dejar de votar por él por ello. Si se enfrenta contra algún republicano horrible que quiere acelerar el cambio climático, criminalizar el aborto y otras cosas más, prefiero Biden".

AFP