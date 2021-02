Joe Biden quiere duplicar el salario mínimo en Estados Unidos

Duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza es la ambiciosa propuesta de Joe Biden, la cual ya está en el escritorio de los legisladores. Esta podría resultar en una revolución social para los más pobres de Estados Unidos, un país con flagrantes disparidades socioeconómicas.



"Incluso antes de la pandemia, el salario mínimo federal de 7,25 dólares (por hora) era económica y moralmente indefendible", dijo el legislador demócrata por Virginia Bobby Scott al presentar el proyecto de ley.



Esto no ha cambiado ni un ápice desde el 24 de julio de 2009. Aunque muy popular entre la población -incluso en las filas de los republicanos- y apoyada durante más de una década por los sindicatos, la iniciativa ha chocado con la oposición de los republicanos bajo la presión de los lobbies de las empresas que rechazan los costes adicionales.

La Economía de EE. UU. sufrió la peor caída desde Segunda Guerra Mundial. Con una contracción de 3,5 por ciento en el 2020, las perspectivas son 'altamente inciertas'. Foto: Johannes Eisele. AFP

'No es un ideal radical'

"Este no es un ideal radical", dijo Bernie Sanders, excandidato presidencial progresista que calificó los 7,25 de dólares como "salarios de hambre".



"En el país más rico del mundo, cuando trabajas 40 horas a la semana, no debes vivir en la pobreza", insistió el senador por Vermont que impulsa el proyecto y espera convencer a los escépticos.



La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus afecta principalmente a las pequeñas empresas, especialmente en el sector gastronómico y servicios.



Por tanto, éstas no ven con buenos ojos esta propuesta incluida en el gigantesco plan de rescate de 1.900 millones de dólares. El vicepresidente de la Federación Nacional de Restaurantes (NRA), Sean Kennedy, ha dado una nueva bienvenida al proyecto, especialmente porque entiende la obligación de pagar este salario mínimo en su totalidad, independientemente de las propinas impuestas a los clientes.



Estos permiten a los jefes pagar a los empleados sólo dos o tres dólares cuando estas famosas "propinas" llenan el hueco de los 7,25 dólares. Esta medida "supondrá costes insuperables" para muchos establecimientos que no tendrán más remedio que despedir a más empleados o cerrar definitivamente, pronostica Kennedy.



La nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, responde que "aumentar el salario mínimo sacará de la pobreza a decenas de millones de estadounidenses y creará oportunidades para innumerables pequeñas empresas en todo el país".



Todo depende de cómo se implemente, argumentó, apuntando a un aumento gradual (15 dólares para 2025) que da "tiempo suficiente para adaptarse". ¿Es bueno o malo para la economía?



Este debate se instaló ásperamente durante siglos entre los economistas y no se ha resuelto, sobre todo porque la realidad económica no es la misma en Nueva York (muchas oportunidades, alto costo de vida ...) o en Misisipi (tejido económico menos denso, vida mucho más barata ...).



Estados Unidos anunció un acuerdo para un plan de estímulo de 2 billones de dólares para relanzar la primera economía del mundo. Foto: ELTIEMPO

Pero la administración de Joe Biden destaca el círculo virtuoso: pagar a aquellos con los salarios más bajos generaría miles de millones de dólares en gastos de consumo adicionales en bienes y servicios proporcionados por pequeñas empresas.



En 2019, unos 1,6 millones de trabajadores tenían salarios iguales o inferiores al mínimo federal, esto es, el 1,9 % de todos los trabajadores pagados por hora, según la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos.



Esa es una cifra pequeña porque elsalario mínimo, introducido en 1938 por el entonces presidente Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión, se ha convertido con el tiempo en algo teórico. Si bien los estados del sur y el centro generalmente aplican elsalario mínimo, los del este y los ricos como California han fijado una tasa mucho más alta: 12, 13 o incluso 15 dólares.



Y grandes empresas como la gigante del comercio en línea Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks ya están pagando un salario de 15 dólares para atraer mano de obra.



El salario de Maggie Breshears, empleada del grupo Fred Meyer en Seattle, asciende así a 17,59 dólares frente a los 10 dólares de 2013. "Cuando puedes proporcionarle un trabajo a alguien, tienes que pagarle un salario digno para vivir", opina.

Una retribución de 15 dólares por hora hacia 2025 aumentaría los salarios de 27,3 millones de personas y sacaría de la pobreza a 1,3 millones de familias, calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso.



Pero también estima que esto podría provocar la pérdida de 1,3 millones de puestos de trabajo. Para Gregory Daco, economista jefe de Oxford Economics, más allá del impacto potencial, la propuesta ilustra el cambio social deseado por Joe Biden.



Esto "confirma la voluntad de una administración de centrarse más en las desigualdades sociales y raciales que habían provocado fuertes tensiones el año pasado" durante la gestión del magnate republicano Donald Trump, subraya.



La propuesta será difícil de aprobar incluso aunque los demócratas ostenten mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, Bernie Sanders ya ha mencionado la posibilidad de recurrir a un dispositivo para ratificar la ley por mayoría simple.



AFP

