Biden pide US$ 453,8 millones para Colombia

La administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, pidió este viernes al Congreso US$ 453,8 millones para invertir en Colombia durante el año 2022.



Si bien la cifra es muy similar a la que aprobó el Congreso el año pasado para gastar en el país (US$ 461 millones), es superior, y por bastante, a las propuestas de gasto que presentó la administración de Donald Trump durante sus años en la Casa Blanca.



Para ponerlo en contexto, para 2018, 2019 y 2020 Trump pidió para el país en promedio US$ 330 millones. Unos US$ 120 millones menos (38 por ciento) de lo que ahora solicita Biden.



Para el 2021, ya en el año de campaña, la administración republicana elevó ese pedido a US$ 412 millones. Aún así, 42 millones menos de lo que ahora pide el líder demócrata.



Una noticia que, de alguna forma, confirma el respaldo de Biden al país en momentos en que se especulaba sobre si el nuevo presidente demócrata estaba dando la espalda al país y un enfriamiento de las relaciones con el gobierno del presidente Iván Duque.



Como se recuerda, el año pasado, en plena campaña electoral, Trump le dijo a EL TIEMPO que Biden abandonaría a Colombia en caso de llegar al poder.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

"Esta solicitud del gobierno Biden evidencia, una vez más, que las relaciones entre Colombia y EE. UU. se han manejado de forma seria y responsable. El manejo bipartidista de esta relación ha garantizado este apoyo de EE. UU. hacia Colombia, su aliado estratégico más importante en la región. Los amigos siempre se apoyan, más aún en los momentos difíciles”, dijo el embajador Francisco Santos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

