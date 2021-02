Joe Biden: EE. UU. no logrará inmunidad de rebaño en este semestre

Así lo dio a conocer el presidente de los Estados Unidos en una entrevista con CBS News luego de que le preguntaran si puede pedirle a los laboratorios farmacéuticos más producción de vacunas.



“Sí, porque ya lo hemos hecho. Pero la idea de que esto se pueda hacer, y que podamos lograr la inmunidad colectiva mucho antes de que finalice este verano, es muy díficil”, respondió Biden en la entrevista.



En la misma entrevista, el mandatario sostuvo que la administración de su antecesor, Donald Trump, le había dado un mal manejo a la emergencia sanitaria que vive el mundo por el Covid-19.



“Pensábamos que habían indicado más vacunas disponibles y no resultó ese el caso, por lo que reforzamos eso de todas las maneras posibles”, sostuvo el mandatario al referirse sobre el tema de vacunación.



En ese misma entrevista Biden afirmó que ha presionado a la farmacéuticas Moderna y Pfizer para que aumenten la producción dado que el país se encuentra en medio de una “emergencia nacional” que ha impactado en el desempleo y el sistema educativo.



Según datos del portal Our World In Data de la Universidad de Oxford, Estados Unidos ha logrado suministrar 41 millones de dosis y lo posiciona como el país que más vacunas ha aplicado hasta ahora. Luego le siguen China con 31 millones y Reino Unido con 12 millones.