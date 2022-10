El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este martes la posibilidad de una “ligera” recesión tras las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional –FMI-, en medio del aumento de la inflación y la incertidumbre tras la invasión rusa de Ucrania.



(Le puede interesar: En Estados Unidos cuestionan políticas antidrogas de Gustavo Petro)

(Además lea: ¿Planea viajar a México? consejos para evitar problemas migratorios)



“No creo que haya una recesión”, dijo Biden a la CNN. “Si la hay, será una recesión muy ligera. Es decir, bajaremos ligeramente”.



El FMI recortó este martes su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para 2022 al 1,6 por ciento y lo mantuvo en 1 por ciento para 2023. Recortó su pronóstico de crecimiento mundial en 2023 y advirtió sobre un empeoramiento de las perspectivas para la economía mundial, en un informe bastante gris elaborado por la entidad.



“Cada seis meses dicen esto”, dijo Biden sobre las advertencias de recesión. “Se ha logrado tanto que la idea de que hay algo, hay una automaticidad en una recesión, y simplemente no es, simplemente no está allí”, puntualizó.



(No deje de leer: Fiscal pide pena de muerte para Nikolas Cruz, autor de la masacre de Parkland)

¿Qué en jaque el crecimiento global?

La economía global se acerca un poco más a la recesión, en la que caerán varios países desarrollados en 2023, advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional, preocupado por la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania.



El FMI mantuvo la previsión de crecimiento para 2022 en 3,2 %, un porcentaje que ya cambió en tres ocasiones este año, pero bajó por cuarta vez sus expectativas para 2023, ahora de 2,7 % (0,2 puntos porcentuales menos que lo pronosticado en julio).



(En contexto: FMI rebaja de nuevo su previsión de crecimiento económico mundial para 2023)



"Existe un 25 % de posibilidades de que el crecimiento global caiga por debajo del 2 % el año que viene, un mínimo históricamente bajo que solo se ha visto cinco veces desde 1970 en el mundo, sobre todo durante el shock petrolero o la crisis financiera de 2008", declaró a la AFP el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en Washington.



"Y hay una probabilidad del 10 al 15% de que el crecimiento mundial sea inferior al 1%, o que el PIB per cápita se estanque, lo que significaría que las cosas van realmente mal", añadió.



(Vea también: Perú: Fiscalía acusa al presidente de presuntamente liderar una banda criminal)



Las tres locomotoras globales -Estados Unidos, China y Europa- se están desacelerando, sobre todo por el efecto de la inflación persistente que está afectando a las economías desarrolladas y más aún a los países emergentes y en desarrollo, y que debería llegar al 8,8 % de media a nivel mundial este año (+0,5 puntos porcentuales respecto a las previsiones de julio).

AFP