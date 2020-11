El difícil panorama que enfrentará Biden

Joe Biden ha sobrevivido a una agotadora campaña electoral y a una elección en un acantilado. A continuación, debe defenderse de los desafíos legales de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 se preguntará si el premio que buscó durante tanto tiempo es en realidad un cáliz envenenado.

El presidente Biden asumirá el cargo enfrentando dificultades económicas generalizadas, la escalada estacional de una pandemia mortal y un entorno internacional brutal. Estos desafíos pondrían a prueba incluso al líder más hábil. Pero Biden se verá obstaculizado aún más por un gobierno dividido, un poder judicial hostil, una burocracia federal debilitada y el persistente populismo trumpiano entre el público.



En el pasado, un presidente recién elegido podía esperar cierta cooperación del partido contrario para aprobar la legislación. Biden no debería esperar nada por el estilo. Los miembros republicanos del Congreso superaron ampliamente las expectativas en las elecciones y no verán ninguna razón para el compromiso.

Si los republicanos conservan su mayoría en el Senado, pueden y tratarán de socavar la administración de Biden, para crear las condiciones para una reacción antidemocrática en las elecciones de mitad de período de 2022.



Los proyectos de ley progresistas estarán muertos a su llegada, y las reformas constitucionales del Colegio Electoral, las leyes de votación y la presidencia tan necesarias no se producirán. Lo más probable es que los estadounidenses tengan que soportar cierres gubernamentales esporádicos en medio de una “guerra fría civil” que mantiene un statu quo de parálisis, en el mejor de los casos.

Muchas de las nominaciones de Biden también enfrentarán hostilidad en un Senado controlado por los republicanos. Los republicanos probablemente no le negarán un secretario de estado o un fiscal general, pero se asegurarán de que el poder ejecutivo no tenga suficiente personal. Al no haber incurrido en un castigo electoral por sus tácticas duras sobre las nominaciones judiciales, bloquearán y retrasarán todas las confirmaciones de los jueces federales.



Incluso si los demócratas obtienen la mayoría en el Senado, Biden enfrentará obstáculos formidables. Con la confirmación de Amy Coney Barrett una semana antes de las elecciones, los republicanos disfrutarán de una mayoría de 6-3 en un Tribunal Supremo que ya se inclinaba más hacia la derecha que cualquier otro tribunal desde la década de 1930.



La Corte de hoy continuará socavando los cimientos legales de las agencias reguladoras estadounidenses y promoviendo valores socialmente conservadores, como lo ha hecho durante las últimas dos décadas. Incluso si Biden puede impulsar una legislación progresista a través de un Congreso dividido, aún enfrentará la posibilidad de que la Corte la anule. De hecho, la Corte finalmente podría asestar un golpe mortal a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el logro característico del exjefe de Biden, Barack Obama.

Con una Rama Ejecutiva probablemente con poco personal y un poder judicial hostil, Biden tendrá problemas para ejercer el poder ejecutivo. Las agencias federales han sufrido una pérdida de moral, y personal calificado, durante la era Trump, y lo más probable es que demoren bastante en reagruparse.



Los esfuerzos para deshacer el daño que Trump hizo a la regulación ambiental, de salud y seguridad vendrán lentamente de las agencias agotadas, y todos los cambios se enfrentarán con el escepticismo judicial de los jueces federales designados por los republicanos, y especialmente los designados por Trump.



Del mismo modo, los usos ambiciosos del poder regulador y ejecutivo para reformar la inmigración o abordar el cambio climático (en el modelo iniciado por Obama) recibirán una fría recepción en la Corte.

Biden heredará una autoridad legal sustancial para tomar medidas para contener la pandemia; pero los jueces designados por Trump rechazarán cuando esa autoridad entre en conflicto con la libertad religiosa y los derechos de propiedad, como ya lo hicieron cuando los gobernadores emitieron órdenes similares.



Finalmente, está el evasivo tema de la opinión pública. Aunque Biden ganó el voto popular, el electorado estadounidense sigue profundamente dividido. Es poco probable que las demandas de Trump que alegan fraude electoral tengan éxito, pero sus intentos de persuadir a los votantes republicanos de que los demócratas robaron las elecciones probablemente tendrán un efecto duradero.

Si Trump logra deslegitimar el resultado a los ojos de suficientes votantes, Biden tendrá aún más problemas para asegurar el apoyo de sus políticas por parte de los republicanos alienados y sus representantes electos. Además, Biden también se enfrentará a una coalición demócrata rebelde que podría estallar en cualquier momento en una batalla entre izquierdistas, moderados e independientes anti-Trump.



Por todas estas razones, Biden no se beneficiará del tradicional período de luna de miel que han disfrutado otros presidentes recién elegidos. Se postuló como un unificador, pero, como Obama antes que él, aprenderá rápidamente que no se puede ganar a quienes lo desprecian.

Dicho esto, la derrota de Trump es un triunfo para la democracia estadounidense. Trump ha sido el presidente más divisivo y destructivo de los tiempos modernos. Su fracaso para ganar un segundo mandato, no obstante las numerosas ventajas de la titularidad, enviará una señal a los políticos ambiciosos de que el populismo y la demagogia no son las claves de la victoria. El momento debe saborearse por esa razón, si no por nada más.

ERIC POSNER*

© Project syndicate

Chicago.

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, es el autor, más recientemente, de The Demagogue's Playbook: The Battle for American Democracy from the Founders to Trump .