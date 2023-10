Republicanos eligen a Jim Jordan como su candidato para liderar Cámara Baja de EE. UU.

El congresista republicano Jim Jordan consiguió este viernes una segunda oportunidad al ser elegido por su partido como el candidato a liderar la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo vacante desde que el también conservador Kevin McCarthy fue destituido el pasado 3 de octubre.



El presidente del Comité Judicial de la Cámara ya se había postulado en la anterior votación interna, en la que ganó Steve Scalise, pero la renuncia de este último el jueves abrió de nuevo la liza, en la que Jordan se impuso con 124 votos contra Austin Scott, que obtuvo 81.

En la anterior votación, el miércoles, Scalise logró 113 votos y Jordan 99, pero ese estrecho margen ya anticipaba que el primero lo iba a tener complicado y decidió dar un paso atrás al constatar que en la votación final en el pleno de la Cámara Baja no iba a obtener entre sus compañeros de bancada los 217 apoyos necesarios.



Scalise no tenía garantizado el favor del ala más radical del partido, la misma que impulsó la moción en contra de McCarthy, presentada por Matt Gaetz.



(Lea también: Trump revela a quién apoyará para liderar la Cámara de Representantes de EE.UU.)



Este viernes, solo 152 republicanos aseguraron que respaldarían a Jordan en ese eventual voto final y otros 55 dijeron que no lo harían.



Quien sí se decantó a su favor justo después de haber perdido fue Scott: "Le tengo mucho respeto. Es una baza para el Partido Republicano y nuestro nominado. Nuestro partido ha hablado y ahora debemos unirnos en torno a él para que el Congreso pueda volver al trabajo", dijo en X (anteriormente Twitter).

Facebook Twitter Linkedin

Steve Scalise se retiró de la contienda este jueves. Foto: EFE

Cuando la contienda interna estuvo entre Scalise y Jordan, este último obtuvo el respaldo público del expresidente Donald Trump (2017-2021). En 2021, mientras aún estaba en la Casa Blanca, Trump entregó a Jordan la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos, por ser uno de sus mayores aliados en el Congreso.



El exmandatario alegó después que aunque le gustaban los dos, Scalise, que está bajo tratamiento por un cáncer de sangre, debería centrarse en su salud en lugar de intentar aspirar a "speaker", nombre con el que se conoce a ese puesto en inglés.



(Puede leer: Caos en la Cámara Baja de EE. UU.: ¿qué viene tras la destitución de Kevin McCarthy?)



Jordan, de 59 años y representante del cuarto distrito de Ohio, sostiene que dio el paso de presentarse a la elección convencido de que se necesita a alguien que pueda "unir al equipo" y de que él es la persona adecuada para reparar la grieta entre republicanos radicales y moderados y cumplir después las promesas lanzadas a los estadounidenses.



En ese eventual mandato también ha prometido proteger a los moderados y no ponerlos en situaciones difíciles, a diferencia de McCarthy, obligado a concesiones ante las presiones que los más radicales le exigían.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy. Foto: EFE

Tras su nominación se abre ahora un nuevo periodo de negociaciones en los que deberá intentar garantizarse los 217 votos antes de someter su candidatura al voto de todo el hemiciclo.



Los demócratas han propuesto a su líder en la Cámara, Hakeem Jeffries, que el pasado enero también se postuló para presidir la institución, en esa ocasión contra McCarthy.



(Siga leyendo: Polémica en Congreso de EE. UU. por pedido de desalojo de oficina de Nancy Pelosi)



Jeffries reprochó este viernes a Jordan que en los 16 años que ha pasado en el Congreso federal no ha sacado adelante ningún proyecto de ley porque ha estado centrado, en su opinión, en "teorías de la conspiración y en impulsar la división entre los estadounidenses".



La presidencia interina la ocupa de momento el conservador Patrick McHenry, pero hasta que no haya un nuevo "speaker" no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en un momento en que deben cerrarse los presupuestos del actual año fiscal y en que está pendiente autorizar más ayuda a Ucrania o a Israel.



"Los republicanos permanecen tan divididos como siempre y se van de fin de semana sin haber elegido un nuevo 'speaker', paralizando por lo tanto el Congreso por décimo día", criticó el Comité Nacional Demócrata, que subrayó que el "caos" se ha instalado en la Cámara Baja mientras los aliados del país necesitan un liderazgo "fuerte y firme".

EFE