Jill Biden: ¿en qué consiste el programa familiar militar?

Jill Biden, esposa de Joe Biden y primera dama de Estados Unidos, puso sobre la mesa las luchas de las familias militares reviviendo una iniciativa de hace una década que desafió a los estadounidenses a ejecutar tareas como cortar el césped o dejar una comida para una familia con un ser querido en las fuerzas armadas.



Para la primera dama las familias militares son tan importantes para Estados Unidos como un timón lo es para un barco, razón por la que considera vital atender su salud física, social y emocional.



"¿Cómo podemos esperar mantener a nuestros militares fuertes si no damos a nuestras familias, sobrevivientes y cuidadores lo que necesitan para prosperar?", preguntó Jill Biden en la Casa Blanca.



Esta estrategia busca crear oportunidades de empleo y emprendimiento para las familias militares y atender la educación para los más de 2 millones de hijos de padres y veteranos alistados.



"Solo el 1 por ciento del país sirve en el ejército voluntario", dijo al citar una estimación del Departamento de Defensa de una tasa de desempleo del 22 por ciento para los cónyuges militares.

La 82.ª División Aerotransportada, “Guardia de Honor de Estados Unidos”. Foto: Cortesía Fuerzas Militares de Colombia

"Los militares no pueden estar concentrados en su misión si sus familias no tienen lo que necesitan para prosperar en casa", dijo la primera dama, que es hija y madre de los militares. "Y no podemos esperar mantener lo mejor y lo más brillante si nuestros militares se ven obligados a elegir entre su amor por el país y las esperanzas y sueños que tienen para sus familias".



Las otras causas de Jill Biden son la educación y la investigación del cáncer. Además, es profesora de inglés desde hace tiempo en colegios comunitarios.

