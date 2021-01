El papel que han jugado las primeras damas de Estados Unidos

Desde Jacqueline Kennedy hasta Melania Trump, pasando por Michelle Obama y Hillary Clinton, son 45 las primeras damas que han sido inquilinas en la Casa Blanca, mujeres de distinta procedencia y origen que han ejercido un papel importante en política social.



Este miércoles, luego de la posesión del demócrata Joe Biden, Jill, la primera dama número 46, empieza su papel. Se espera que Jill trabaje en cuestiones de educación y relance "Joining Forces", una misión para movilizar a las familias de militares que ella y Michelle Obama comenzaron en 2011.



Jill, quien ha protegido ferozmente a su familia a lo largo de la carrera de su esposo, también se ha preparado contra los ataques de Trump y sus aliados.



Quizás ahora se esté alistando para cuatro años en la Casa Blanca, y para un horario agitado de enseñar y trabajar en el Ala Este, donde están las oficinas de la primera dama en la mansión presidencial.



El papel de primera dama nadie lo pide, se asume, y en función de su personalidad, valores y actitud se desarrolla con mayor o menor carisma. Es "una labor que sirve para hacer más cercano al líder político", explicó a Efe el director del Grado en Diseño de Moda de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología en Madrid, Rafael García.

"Las primeras damas enfrentan el tremendo desafío de hacer un trabajo sin una descripción del trabajo y enfrentar críticas públicas casi constantes", dijo a la AFP Kate Andersen Brower, autora de First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies (Primeras mujeres: la gracia y el poder de las primeras damas modernas de Estados Unidos).

Melania Trump (2017 - 2021)

Melania Trump termina este miércoles su trabajo como primera dama. Foto: Gabriella Audi. AFP

La principal fortaleza de Melania Trump como primera dama fue su capacidad para proyectar calma y compasión, a diferencia de su esposo, en temas candentes como el covid-19 y tensiones raciales.



Aunque estuvo en gran parte ausente de la campaña electoral en 2020, en parte debido al coronavirus que la afectó personalmente, su discurso en la convención de nominación republicana en agosto fue elogiado.

Katherine Jellison, profesora de historia de la Universidad de Ohio, dijo que "cada vez que él (Donald Trump) la necesita para una gran muestra de apoyo, ella aparece". Por su parte, Andersen señaló que Melania es "extraordinariamente popular" entre la base política de su marido.



De otro lado, Melania tiene más poder del que realmente aparenta en el Ala Oeste de la Casa Blanca.



La periodista de la CNN Kate Bennett, en su libro Free, Melania: The Unauthorized Biography (Melania, libre: la biografía no autorizada), señala que la primera dama fue directamente responsable del despido de Mira Ricardel, asesora adjunta de Seguridad Nacional de Trump, después de que ambas mujeres tuvieran diferencias en un viaje de la esposa del mandatario a África en 2018.



Melania también fue responsable, según el libro, de que la Casa Blanca decidiera prescindir en 2017 de la jefa de Servicio Angella Reid, que se encargaba de supervisar las actividades administrativas de la mansión presidencial.



La primera dama es "mucho más poderosa e influyente con su esposo" de lo que el público sabe, dijo Bennett.

Michelle Obama (2009 - 2017)

Uno de los temas presentes en la agenda de Michelle Obama fue la lucha por las niñas y adolescentes. Para junio de 2016 visitó Madrid, Liberia y Marruecos en el marco del programa Let Girls Learn (Dejen que las niñas aprendan).

Michelle Obama, primera dama durante el mandato del 44° presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Foto: Nicholas Kamm. AFP

En esos países conversó con menores que se enfrentan cada día a peligros para estudiar, desde largas caminatas para llegar a la escuela hasta acoso sexual, o que, cuando cumplen determinada edad, se ven obligadas a dejar los estudios para casarse, y aún así, resaltó Michelle, tratan de seguir estudiando porque "quieren un futuro mejor".



En ese mismo año ofreció su apoyo a la candidata presidencial Hillary Clinton. "Voy a trabajar muy duro para lograr que Hillary Clinton sea elegida. Necesito su ayuda, pero tienen que arremangarse. ¿Están listos?", dijo para ese entonces.



La exprimera dama también se dirigió a los jóvenes diciéndoles que "las elecciones no son solo sobre quién vota, sino también sobre quién no vota", pues esa población suele tener bajos índices de participación.

Laura Bush (2001 - 2009)

Laura Bush, esposa de George Bush. Foto: Jim Watson. AFP

Según un artículo de El País de España, publicado en 2016 y escrito por Nicolás Alonso, Laura Bush trabajó en pro de la alfabetización de los niños en Estados Unidos.



“Con su programa, Listos para leer, listos para aprender, Bush trabajó para mejorar el entrenamiento de profesores y apoyar la innovación en las aulas, con atención particular a los cursos más bajos. Tras el comienzo de las guerras en Afganistán e Irak, Laura extendió su apoyo a la educación al panorama internacional”, describe el medio español.



De hecho, El País también informó en 2003 que la exprimera dama visitó Kabul, donde hizo comentarios positivos sobre las mujeres originarias de allí, resaltando su labor, y anunció ayudas que estarían destinadas a la creación de centros educativos.



Hillary Clinton (1993 - 2001)

La cadena británica BBC, en un artículo sobre Hilary Clinton, habla sobre su rol como primera dama en el que logró “reformar el sistema de escuelas públicas del Estado” y promover “políticas públicas en beneficio de familias y niños”. Su papel activo, no obstante, fue ampliamente criticado.

Hillary Clinton, primera dama durante el mandato del 42° presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Foto: Kevin Lamarque. EL TIEMPO

Según le dijo a la BBC Regina Lawrence, coautora del libro La carrera de Hillary Clinton hacia la Casa Blanca: la política de género y los medios de comunicación en la campaña electoral, ella fue importante en el adelanto de una reforma de salud en el país.



Pero “a pesar de que la propuesta de reforma del sistema de salud impulsada por Rodham ni siquiera se sometió a votación en el Congreso, la primera dama demostró que no solo era la compañera sentimental del entonces presidente”, escribió el medio británico.

Bárbara Bush (1989 - 1993)

Bárbara Bush trabajó por la alfabetización. Foto: Jewel Samad. AFP

Barbara Bush se hizo muy popular en su país como defensora de la alfabetización, tanto de jóvenes como de adultos, una causa que sentía muy cercana debido a la dislexia que sufría su hijo Neil y en la que participó de manera activa junto a diversas organizaciones.



Esta exprimera dama continuó con su cruzada a favor de la alfabetización y creó su propia fundación, The Barbara Bush Foundation for Family Literacy (Fundación Barbara Bush para la alfabetización familiar), que dio apoyo a organizaciones de todo el país que difundían los hábitos de lectura entre niños y adultos.



Para apoyar económicamente esta causa escribió el libro Millie's Book: As Dictated to Barbara Bush (El libro de Millie: según lo dictó a Barbara Bush), que contaba los detalles diarios de la vida en la Casa Blanca a través de los ojos de Millie, el perro del matrimonio Bush, que recaudó más de un millón de dólares que fueron destinados a los programas de lectura.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe

