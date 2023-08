Un accidente aéreo durante un espectáculo en Michigan, Estados Unidos quedó registrado en video y ha causado revuelo en redes sociales.

Las fuertes imágenes del aéreo Thunder Over Michigan dan la impresión de que el accidente fue fatal, pero dos personas lograron salir expulsados de la aeronave utilizando el paracaídas desde el avión de combate MiG-23.



De acuerdo indicó la Autoridad del Aeropuerto del Condado de Wayne en un comunicado, no sufrieron heridas significativas, pero ambos fueron trasladados a un hospital local para llevar la respectiva recuperación.



El avión finalmente se estrelló contra el parqueadero de un edificio de apartamentos en Belleville.



"El piloto y el asiento trasero se expulsaron con éxito de la aeronave antes del accidente", dijo la autoridad. "Si bien no parecía que sufrieran lesiones importantes, los primeros en responder transportaron a la pareja a un hospital cercano como medida de precaución", indicó el comunicado.

🚨🇺🇸 | URGENTE: Un jet se estrella contra un complejo de apartamentos durante un espectáculo aéreo en Van Buren Township, Michigan. pic.twitter.com/JcWz2RFGkM — UHN+ (@UHN_Plus) August 13, 2023

