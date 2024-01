¿Qué dicen los documentos de Jeffrey Epstein sobre Clinton, Trump y el príncipe Andrés?

La Justicia de Nueva York publicó este miércoles una primera tanda de casi 1.000 documentos judiciales relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores.



Los documentos son parte de una denuncia por difamación que presentó Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión y antigua amante del financista.



Virginia Giuffre fue víctima de abuso sexual de menores entre 1999 y 2002 por parte de Epstein. Ella ha dicho que Ghislaine Maxwell era “el cerebro” detrás de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Además, tenía acceso a personas famosas y con poder. De ahí que sus declaraciones parezcan claves para establecer la red de abuso de menores de Epstein.

Según los medios británicos, la demanda por difamación de Giuffre contra Maxwell, de 62 años, se remonta a 2016 y se resolvió al año siguiente. Pero el Miami Herald emprendió entonces acciones legales para acceder al expediente e investigar la red de Epstein.



Así, la jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, había ordenado que a partir del 1.° de enero se hicieran públicos los documentos, hasta ahora sellados, y que incluyen la identidad de unas 150 personas.



Aunque se especuló que los documentos revelarían una lista de clientes de Epstein, muchos de los nombres que aparecen en los documentos publicados no causaron sorpresa. Los nombres divulgados son, en su mayoría, antiguos socios del difunto financiero ampliamente denunciados, entre ellos el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña.

Esta imagen de prueba sin fecha obtenida el 8 de diciembre de 2021 del Tribunal de Distrito de EE. UU muestra a la socialista británica Ghislaine Maxwell y al financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Foto: AFP / Tribunal de Distrito de EE. UU.

Lo que dicen los documentos sobre Clinton o Trump

Epstein se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, según la Fiscalía.

Los documentos difundidos este miércoles, casi mil páginas en total, son apenas la primera parte de los que serán dados a conocer en los siguientes días y que darán mucho de qué hablar.



En la lista están mezclados acusados de delitos, acusadores y testigos potenciales, incluyendo empleados de Epstein y personas que visitaron su mansión o quienes viajaron en su avión privado. También hay otras figuras de alto perfil del mundo de la política, los negocios y la realeza.



No obstante, ser mencionado en los documentos no implica ningún tipo de culpabilidad o relación con los delitos sexuales de Epstein, pues en los documentos hay varios correos electrónicos, declaraciones de víctimas, testigos y otra clase de documentos en los que cientos de personas fueron mencionadas por múltiples razones.



Bill Clinton, expresidente de EE. UU. Foto: Martin BUREAU. AFP

En los archivos revelados hasta ahora se mencionan los nombres de más de 150 socios de Epstein, incluyendo Bill Clinton o el fallecido exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Pero también hay otros nombres que sólo se mencionan sin más detalles, al menos por ahora. Es el caso del exvicepresidente Al Gore.



Bill Clinton, por ejemplo, es uno de los personajes mencionados en los archivos. Tildado en algunos de los documentos como John Doe 36 o a veces con su nombre real, aparece más de 50 veces.



Una de las víctimas de Epstein, Johanna Sjoberg, declaró que en alguna ocasión, Epstein dijo que "a Clinton le gustan jovencitas, aludiendo a las chicas". También se habla de un viaje de Clinton con Epstein a Tailandia.



Los documentos revelan que a Sjoberg también se le preguntó si Clinton era amigo de Epstein, a lo que la joven respondió que el financiero tenía tratos con el expresidente de EE. UU.



Según CNN, una portavoz de Bill Clinton reconoció en 2019 que el exmandatario voló en el avión privado del fallecido financiero, pero negó que Clinton estuviese al tanto de los crímenes de abuso de menores. Los documentos, de hecho, no acusan a Bill Clinton de un delito o irregularidad en el marco del caso contra Jeffrey Epstein.

Otro de los mencionados en los documentos es el expresidente republicano Donald Trump, a quien tampoco se acusa de una conducta sexual o de estar relacionado con las tramas delictivas de Epstein.



La víctima Johanna Sjoberg fue quien mencionó a Trump en una declaración al recordar que, en una ocasión en la que viajaron a Atlantic City, Epstein sugirió llamar a Trump al aterrizar y visitar un casino juntos.



"Jeffrey dijo: Genial, llamaremos a Trump e iremos a... no recuerdo el nombre del casino, pero iremos al casino", afirmó Sjoberg, quien también negó que alguna vez le hubiese dado un masaje al expresidente republicano.

El exmandatario de EE. UU. y candidato a la presidencia, Donald Trump. Foto: AFP

Los documentos también mencionan al exvicepresidente de EE. UU. Al Gore, a quien tampoco vinculan con los delitos de Epstein. Gore fue mencionado por Giuffre diciendo que le habían pedido todas las fotos en las que apareciera con alguien. Al parecer, había una con Al Gore.



En otro de los documentos, Virginia Giuffre sí asegura que la obligaron a tener relaciones con el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, fallecido en septiembre pasado.



También asegura que la obligaron a tener relaciones con "George Mitchell -ex líder de la mayoría en el Senado estadounidense-, Jean Luc Brunel -dueño de una agencia de modelos en Francia y señalado de reclutar mujeres para Epstein-, Bill Richardson, otro príncipe, y otro presidente extranjero, que era español", del que no figura su nombre.



Según CNN, "Giuffre también alega que Maxwell le ordenó tener relaciones sexuales con el dueño de una gran cadena hotelera y un nombre completamente tachado".

El príncipe Andrés y otros mencionados

El nombre del príncipe Andrés, a quien Giuffre demandó por abuso sexual y con quien alcanzó un acuerdo extrajudicial, también aparece varias veces en los documentos. Aunque no es una acusación nueva. De hecho, Andrés fue alejado de la monarquía británica y ya no desempeña labores reales por cuenta de sus vínculos con Epstein.

Facebook Twitter Linkedin

Príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Sin embargo, los documentos dan cuenta de la participación de Andrés no sólo en encuentros sexuales con Giuffre, sino también de haber manoseado a Sjoberg.



La chica dijo en una declaración de 2016 que el duque de York le puso la mano en el pecho mientras ella estaba sentada en su regazo en la casa del financiero en Manhattan en 2001.



También posó para una foto junto a Giuffre, cuyo pecho fue manoseado utilizando una marioneta de Andrew, testificó Sjoberg. "Pusieron la marioneta en el regazo de Virginia, y yo me senté en el regazo de Andrew, y pusieron la mano de la marioneta en el pecho de Virginia, y Andrew puso su mano en mi pecho, y se hicieron una foto", dijo de Maxwell y Epstein.



Otro documento da cuenta de que una de las víctimas fue “obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe cuando era menor de edad en tres ubicaciones geográficas distintas: en Londres (en el departamento de Ghislaine Maxwell), en Nueva York y en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos (en una orgía con muchas otras niñas menores de edad)”.



Según The Guardian, "Epstein le ordenó que le diera al príncipe todo lo que exigiera y exigió que Jane Doe #3 (que al parecer es Giuffre) le informara sobre los detalles del abuso sexual".



Otro de los documentos involucran al fallecido científico Stephen Hawking. El pedófilo Epstein, al parecer, envió un correo electrónico a su pareja Maxwell para negar las acusaciones de que el profesor Stephen Hawking participó en una orgía con menores de edad.



En un correo electrónico enviado por Epstein a Maxwell el 12 de enero de 2015, este le pide a su novia que averigüe si alguno de los amigos o familiares de Virginia Giuffre se presentaría ante el tribunal para ayudar a demostrar que las acusaciones de ella eran falsas.



“Puede otorgar una recompensa a cualquiera de los amigos, conocidos y familiares de Virginia que se presenten y ayuden a demostrar que sus acusaciones son falsas (..) La más fuerte (de las acusaciones) es la cena de Clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes de que Stephen Hawking participó en una orgía de menores de edad”, escribió Epstein.De acuerdo con La Vanguardia, existen imágenes que muestran que Stephen Hawking visitó la isla de Epstein en el 2006 para una conferencia.

Facebook Twitter Linkedin

La teoría podría ser la última aportación de Hawking a la ciencia antes de su muerte en 2018. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

Una buena parte de los documentos se centra en el testimonio de la propia Maxwell, a quien los fiscales acusan de no querer colaborar o de tener "amnesia" al no recordar casi ninguno de los eventos que se le mencionan.



En los interrogatorios, testigos mencionan cómo Epstein necesitaba tener relaciones sexuales tres veces al día por "necesidad física" y cómo Maxwell empezó a llevarle jóvenes al no poder ella satisfacerlo.



Un piloto que trabajó para Epstein afirma en su testimonio que al magnate le gustaban mujeres "cada vez más jóvenes", de 16 o 17 años. En uno de los documentos se habla del caso de una menor de 13 años, de la que Maxwell dijo no saber nada.

La estrella Michael Jackson y el mago David Copperfield también se mencionan en los documentos. Sjoberg aseguró que los conoció a ambos gracias a Epstein, pero no menciona ninguna relación sexual o delito por parte de alguno de los dos.



En el caso de Copperfield, Johanna Sjoberg cuenta que el mago le preguntó una vez si sabía que “a las niñas les pagaban para encontrar a otras niñas”.



En los documentos también figura el nombre de Juan Pablo II, pues una de las víctimas menciona que en una de las casas de Epstein pudo observar una fotografía del financiero junto al pontífice y junto a Maxwell.



Otro nombre es el de Thomas Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, pues una de las víctimas indicó haber sostenido relaciones sexuales con Pritzker en una ocasión.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe, Bloomberg, El Universal y El Comercio (GDA)