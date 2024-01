¿Cómo murió Jeffrey Epstein? Así fueron las últimas horas del señalado pedófilo

La Justicia de Nueva York publicó este miércoles una primera tanda de los cientos de documentos judiciales relacionados con el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores, y que habían estado clasificados hasta ahora.



Con esta revelación, su nombre vuelve a ocupar las primeras planas de medios de comunicación de todo el mundo. Y no es para menos. El de Epstein es un caso que ha trascendido ante la gravedad de las denuncias de sus víctimas y de la supuesta red de tráfico sexual de menores que incluiría a figuras de la política y el espectáculo.

Multimillonario, inversor de éxito y bien relacionado en la esfera política y económica estadounidense, Epstein empezó su carrera como profesor de matemáticas y física en el Dalton School, en Nueva York.



Por recomendación del papá de uno de sus alumnos, en 1976 ingresó en el banco de inversiones Bear Stearns, donde ascendió hasta convertirse en socio de la firma. Fue allí donde tejió su red de contactos entre la gente más adinerada de Estados Unidos.



Desde allí asesoraba a los clientes más ricos sobre las implicaciones fiscales de sus inversiones y terminó ampliando sus contactos a tal punto que en 1982 lanzó su propia firma de inversiones: J. Epstein and Co, que aceptaba solo a clientes con activos que superaran los 1.000 millones de dólares, y fue un éxito instantáneo.



Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Foto: AFP

Epstein pronto comenzó a amasar una fortuna. Compró una mansión en Florida, una finca en Nuevo México y una de las casas privadas más grande de Manhattan. Su vida social, paralelamente, se expandió y se codeaba con celebridades, artistas y políticos del más alto nivel.



El príncipe Andrés de Inglaterra o los ex presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y Donald Trump son apenas algunos de los cercanos a Epstein. Sus nombres, de hecho, aparecieron mencionados en los archivos desclasificados este miércoles.



Pero su vida llena de lujos se opacó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años le dijeron a la policía de Florida que Epstein había abusado sexualmente de su hija en su casa de Palm Beach. La menor contó lo ocurrido e identificó a otras dos niñas que estaban en la casa ese mismo día, que a su vez identificaron a otras.



Antes de que la policía de Florida elevara el caso al FBI ya habían identificado a tres decenas de posibles víctimas. Sin embargo, en 2008 los fiscales llegaron a un controversial acuerdo con el multimillonario, quien solo se declaró culpable de un cargo menor. Y así logró eludir los cargos federales de tráfico sexual al aceptar 13 meses de cárcel y ser inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales. Epstein se libró de una posible condena de cadena perpetua.



Al magnate se le responsabiliza de haber llevado, al menos entre 2002 y 2005, a niñas y jóvenes, algunas de apenas 14 años, a sus residencias de Manhattan, Palm Beach (Florida) y en el Caribe "para participar en actos sexuales con él" y para amigos a cambio de "cientos de dólares en efectivo".

Su muerte y las fallas que se evidenciaron

En julio de 2019 el caso volvió a la luz pública luego de que Epstein fuera arrestado en Nueva York. La policía lo arrestó cuando aterrizó en su avión privado, de regreso de sus vacaciones en Europa. En ese entonces, los fiscales buscaban confiscar su mansión en esa ciudad, donde ocurrieron algunos de sus presuntos delitos.



El tribunal le negó entonces la libertad bajo fianza y el multimillonario quedó recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Epstein fue acusado de traficar con docenas de niñas, explotar y abusar sexualmente de ellas e incluso pagarles para que buscaran a otras adolescentes.



Epstein siempre sostuvo que él creía que todas eran mayores de 18 años y que las relaciones sexuales eran consentidas.



Aún detenido, el multimillonario fue llevado en una ocasión al hospital por lo que, según se informó, eran lesiones en el cuello, sobre las cuales ni los funcionarios de la cárcel ni sus abogados dieron algún comentario oficial.



En la que fue su última comparecencia ante el tribunal, el 31 de julio de ese año, quedó claro que el magnate pasaría al menos un año en prisión pues el juicio en su contra no se celebraría hasta el verano de 2020.



Pero todo dio un giro el 10 de agosto. Epstein fue hallado muerto en su celda. Los resultados oficiales de la autopsia confirmaron que la causa de su muerte fue suicidio por ahorcamiento. El multimillonario esperaba en ese entonces el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en Nueva York y Florida.



Epstein fue hallado en el suelo de su celda hacia las 06:30 de la mañana hora local de ese sábado. El New York Times reportó que los guardias de la unidad especial se habían quedado dormidos la noche anterior.



Antes de su muerte, Epstein se declaró inocente de cargos de tráfico sexual y conspiración.

La británica Ghislaine Maxwell y el magnate fallecido Jeffrey Epstein. Foto: AFP

Las autoridades estadounidenses habían calificado su muerte de "aparente suicidio" en un primer momento, pero esto no impidió que surgieran numerosas teorías conspirativas.



Su muerte se produjo tras un intento de suicidio el 23 de julio que obligó a las autoridades a trasladarlo a un ala especial de la cárcel por recomendación de un equipo de psicólogos.



El Departamento de Justicia inició de inmediato una investigación para determinar cómo Epstein pudo quitar la vida en el Centro Correccional Metropolitano, que es considerada una cárcel de alta seguridad en Nueva York. En ese entonces, el fiscal general y secretario de Justicia estadounidense, William Barr, habló de "serias irregularidades" en la instalación, que albergó a otros detenidos de alto perfil como Joaquín 'El Chapo' Guzmán y Bernie Madoff.



Un informe del Departamento de Justicia estadounidense de mediados del año pasado señaló que hubo "numerosos y graves fallos" del personal encargado de la custodia de Epstein, lo que hicieron que el magnate "estuviera sin vigilancia y solo en su celda con una cantidad excesiva de ropa de cama, desde aproximadamente las 22:40 horas del 9 de agosto hasta que fue hallado ahorcado en su celda cerrada con llave el 10 de agosto hacia las 06:30 horas".



El informe relata que Epstein se había quedado solo en su celda el mismo día 9 y el personal "no se aseguró" de que le asignaran inmediatamente a otra persona. Esa fallas, sigue, "constituyen mala conducta y negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones", en particular con un detenido de "tan alto perfil" como Epstein.



La investigación también concluyó que el personal del centro no volvió a hacer ninguna ronda en la celda después de las 10:40 de la noche, pese a que es obligatorio hacerlo cada 30 minutos, ni se aseguró del buen funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la cárcel.



Y aún así, el personal penitenciario "falsificó los registros y las hojas de ronda para demostrar que se habían realizado cuando no era así, dejando a Epstein sin vigilancia durante horas antes de su muerte", sostienen las conclusiones.



No obstante, los investigadores no "hallaron pruebas que contradigan" a las del FBI (policía federal) y de la oficina del médico forense que concluyeron que Epstein se suicidó por ahorcamiento.



Pero la investigación sí fustiga los fallos "preocupantes" no solo por no "proteger adecuadamente a una persona bajo su custodia, sino también porque llevaron a cuestionar las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein y privaron efectivamente a las numerosas víctimas de Epstein de la oportunidad de buscar justicia a través del proceso de justicia penal".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE