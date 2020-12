Embajador de EE. UU. para Venezuela condena las legislativas

La comunidad internacional ha reaccionado con dureza a las elecciones legislativas que se llevaron a cabo este domingo en Venezuela. Los comicios, que fueron convocados por el régimen de Maduro pese a no tener el respaldo de la oposición, fueron calificados como “farsa” por el recién posesionado Embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.



(En contexto: ¿Qué viene para Venezuela tras triunfo del chavismo en legislativas?)

“Después de quebrar todas las reglas constitucionales, utilizando la represión, la comida como herramienta para forzar a la gente a votar, el pueblo de Venezuela rechazó de manera obvia a la dictadura”, declaró este lunes Story durante una rueda de prensa virtual con periodistas.



Story sostiene que los venezolanos rechazaron las legislativas debido a la baja participación y al abstencionismo que hubo durante los comicios, que ronda el 80 por ciento, según la oposición. “EE. UU. condena lo que pasó como una farsa y estamos con el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional”, agregó.



Las declaraciones de Story se conocieron poco después de que el Departamento de Estado de EE. UU., a través del su secretario Mike Pompeo, también rechazara las elecciones del chavismo y reiterara su apoyo al presidente interino, el líder opositor Juan Guaidó.



“Vamos a continuar apoyando a Juan Guaidó (…) Lo seguimos apoyando a él y a su Asamblea Nacional”, dijo Story. Y luego agregó: “En la comunidad internacional creemos que el propio Nicolás Maduro no puede fortalecerse con otra elección fraudulenta. Por eso no vamos a reconocerla, pero sí respaldaremos la continuidad de la Asamblea actual y la Presidencia interina”.



Story explicó que EE. UU. seguirá en su propósito para que se dé una transición democrática en territorio venezolano. “Para nosotros sería ideal llegar a un momento de conversación que lleve a unas elecciones libres, justas y verificables, siempre y cuando haya condiciones para que se den (…)”.



Tras rechazar y condenar las legislativas chavistas, la Embajada de EE. UU. para Venezuela le pidió al pueblo venezolano que participen de la Consulta Popular que el presidente interino Guaidó está convocando vía virtual y presencial durante esta semana. Esta consulta pretende, a través de votación, determinar si la ciudadanía acepta o rechaza las legislativas de este 6 de diciembre.



(Le puede interesar: Tras 10 años, EE. UU. nombra nuevo embajador en Venezuela)



“Esta es una oportunidad de expresarse, no solo dentro de Venezuela sino también para quienes están fuera del país. El régimen va a tratar de bloquear las señales de internet y van a tratar de socavar la consulta. Ustedes son más que ellos, muestren al régimen que deberían regresar a la mesa de negociación”, dijo.

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó. Foto: Yuri Cortez. AFP

¿Quién es James Story?

El nuevo embajador de Estados Unidos ante Venezuela nombrado por el presidente saliente, Donald Trump, y posteriormente ratificado por el Congreso, juró el viernes pasado su cargo en su oficina de Bogotá, informó en Twitter la misión diplomática estadounidense.



James Story, quien hasta esa fecha fue jefe de negocios -máximo responsable de la embajada en ausencia de un embajador-, se convirtió así en el primer embajador nombrado ante Venezuela desde que en 2010 el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) expulsara al entonces enviado de Washington, Patrick Duddy.



El nuevo embajador debe desempeñar un papel clave en las relaciones con

Venezuela durante la transición a la política que quiera dar el presidente electo Biden respecto a ese país, caracterizada ahora por la imposición de sanciones.

Story, de 50 años, fue anteriormente cónsul de Estados Unidos en Río de Janeiro y desempeñó cargos diplomáticos varios en Afganistán, Colombia, México y Mozambique.

Lea también

- El chavismo se impone y gana las polémicas legislativas en Venezuela

- ¿Qué viene para Venezuela tras triunfo del chavismo en legislativas?

- Comunidad internacional rechaza los comicios legislativos de Venezuela



INTERNACIONAL