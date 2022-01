La embajada de Colombia en Washington homenajeó este martes a Jaime Echenique, el primer basquetbolista colombiano en jugar en la NBA, la liga élite del baloncesto estadounidense.

A finales del año pasado, Echenique firmó un contrato de 10 días para jugar con los Wizards, el equipo de la capital estadounidense, que se vio escaso de jugadores luego de que muchos de los titulares dieran positivo para covid-19.



(Lea aquí: 'No me interesaba ser el primer colombiano en la NBA': Echenique)



El colombiano, nacido en Barranquilla actualmente juega para los Capital City Go-Go, un equipo de la liga G –o la "segunda" del baloncesto en EE. UU.- y que se considera una especie de semillero para los Wizards de la primera división.



Desde que llegó a este equipo a finales del verano del año pasado, Echenique ha jugado 13 de los 14 partidos disputados y tiene un promedio de 12.6 puntos por encuentro y 9.2 rebotes ganados. Cifras que lo pusieron en el radar de los Wizards para el reemplazo temporal del año pasado.



"Estoy muy agradecido con todos por este reconocimiento por que este camino no ha sido fácil. Pero se que esto no es el final sino solo el comienzo. Gracias a todos aquellos que con su apoyo han hecho parte de esta travesía, por seguir mi historia y progreso, lo cual es algo que nunca olvidaré”, dijo Echenique tras el evento, que fue organizado por el embajador Juan Carlos Pinzón.



Al reconocimiento también asistió el secretario de Recreación y Deportes de Barranquilla, Gabriel Berdugo, quien le regaló las camisetas de Junior y del equipo Titanes.



(En otras noticias: Echenique y los colombianos que abrieron las puertas en el deporte mundial)



Sobre un posible futuro en los Wizards u otro equipo de la NBA, Echenique sostuvo que de momento está concentrado en entrenar y que ese es un tema que manejarán sus agentes cuando llegue a presentarse.



"Me han dicho estoy para cosas grandes y que en cualquier momento podré estar en la NBA. Yo estoy enfocado en demostrar con mi trabajo que pertenezco a la NBA. El resto está en manos de Dios", afirmó el atlanticense.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON