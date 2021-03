Jack Dorsey, director de Twitter, se burla del Congreso de EE. UU.

El director ejecutivo y confundador de Twitter, Jack Dorsey, aprovechó su cuenta de la red social para burlarse de una audiencia a la que fue llamado por un grupo de legisladores en el Congreso estadounidense.



Dorsey, junto con Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, directores ejecutivos de Facebook y Google, respectivamente, comparecieron ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre el papel y la responsabilidad jugado por sus compañías en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.



Los congresistas los señalaron de que sus empresas tienen la responsabilidad de evitar amplificar los llamados a la violencia y de restringir el difundir información errónea que contribuyó al intento de revertir violentamente los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses que dieron como ganador a Joe Biden.

Durante el interrogatorio, los congresistas insistieron a los tres directores para que respondieran simplemente sí o no a preguntas complejas y varias veces interrumpieron a los oradores cuando se extendían en sus respuestas.



Esto dio pie para que Dorsey publicara en su cuenta de Twitter un signo de interrogación y lanzó una encuesta entre sus seguidores con dos respuestas: sí o no.



La publicación no pasó desapercibida por la congresista demócrata Kathleen Rice, quien más adelante le preguntó cuál de las dos opciones iba ganando.



"El sí", contestó Dorsey.



"Sus habilidades multitarea son bastante impresionantes", replicó la legisladora.



La encuesta sigue abierta para que participe.

