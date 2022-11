El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no contará con su hija Ivanka en el equipo de su campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024, según anunció ella misma en una declaración.



"Amo a mi padre. Esta vez he decidido darle prioridad a mis hijos pequeños y la vida privada que estamos creando como una familia. No tengo planeado estar involucrada en política", dijo Ivanka, de 41 años, en esa declaración emitida por redes sociales después de que su padre anunciara su candidatura el martes por la noche desde Florida.



Ivanka y su esposo, Jared Kushner, padres de tres hijos, fueron asesores de la Casa Blanca durante la Presidencia de Trump (2017-2021), con nombramiento incluido, lo que generó muchas críticas en EE. UU.



"Siempre voy a amar y apoyar a mi padre y lo voy a seguir haciendo afuera de la arena política. Estoy agradecida de haber tenido el honor de servir al pueblo estadounidense y siempre estaré orgullosa de los logros de nuestra administración", señaló Ivanka, quien reside en Florida, al igual que su padre.



Según los medios, Ivanka no asistió al acto en la mansión Mar-a-Lago en el que Trump anunció el martes por la noche la que será su tercera candidatura a la nominación presidencial.



La segunda de los cinco hijos de Trump tuvo que declarar como testigo ante el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por partidarios del entonces presidente republicano que intentaron impedir que se certificara la victoria del demócrata Joseph Biden en las elecciones de 2020.



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su hija Ivanka. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ivanka Trump está además investigada por la Justicia, al igual que sus hermanos Eric y Donald Jr., en un caso por presuntas irregularidades financieras en el grupo empresarial familiar.



Ivanka, Eric y Donald son fruto del matrimonio de Trump con la modelo y esquiadora checa Ivana Zelníckova, recientemente fallecida, y además tiene otros dos hijos, Tiffany, de su segunda esposa, la actriz Marla Maples, y Barron, de su actual esposa, la exprimera dama Melania Trump.

